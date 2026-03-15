Лучший вратарь сезона за копейки: как «Спартак» может бюджетно закрыть позицию номер один

12 пропущенных в четырех матчах — приговор для обороны «Спартака». Защита красно-белых рассыпается, а фигура вратаря Александра Максименко вызывает все больше вопросов. Голкипер пропускает слишком часто и почти не выручает: кажется позицию необходимо освежить.
К тому же идеальное решение вратарской проблемы находится рядом — в «Локомотиве». Клуб на пороге еще одного управленческого провала: вслед за Дмитрием Бариновым «Локо» может лишиться еще одного капитана — вратаря Антона Митрюшкина. Для «Спартака» это отличный шанс вернуть воспитанника, который превратился в одного из сильнейших вратарей лиги.
«Локомотив» не может продлить Митрюшкина
По информации инсайдера Ивана Карпова, капитан москвичей просит месячный оклад от 10 миллионов рублей, а также 100 млн в виде подписного бонуса. Нынешняя зарплата Митрюшкина составляет пять миллионов рублей, и клуб, кажется, не согласен на новые условия. Как сообщил Карпов, последнее предложение «Локомотива» составило всего 7+45 миллионов рублей. Далеко до требований Митрюшкина.
Нынешний контракт россиянина истекает летом 2027-го, но пока стороны не могут договориться. Если договор не продлят, то летом «Локомотиву» будет выгоднее продать футболиста, чтобы получить за него хотя бы какие-то деньги.
Для «Локомотива» потеря Митрюшкина станет огромным ударом — и с игровой точки зрения, и с имиджевой. Уход Антона станет второй потерей капитана всего за полгода. Причем из-за одинаковой причины — проваленные переговоры по контракту.
Зимой «Локомотив» скандально лишился Дмитрия Баринова. Полузащитник не продлил истекающий летом контракт и перешел в ЦСКА за два миллиона евро. Продажу 29-летнего воспитанника можно считать ошибкой менеджмента «Локо». По ходу сезона Баринов круто раскрылся в новой роли, а всю карьеру до этого казался искренним патриотом клуба.
В продаже Дмитрия обвиняли экс-генерального директора «Локомотива» Владимира Леонченко, покинувшего клуб в декабре. По словам агента футболиста Владимира Кузьмичева, Леонченко считал, что на позицию Баринова есть игроки сильнее и выгоднее его продать, а не сохранить.
Хотя Леонченко уже не в клубе, «Локо» может повторить ошибку, но уже в более страшном масштабе. По информации нескольких источников, у москвичей проблемы с продлением не только Митрюшкина, но и Артема Карпукаса с Дмитрием Воробьевым.
Митрюшкин — один из лучших в РПЛ
Уход капитана ударит по коллективу и скажется на игре. Митрюшкин — один из сильнейших вратарей текущего сезона РПЛ. 30-летний россиянин еще в конце прошлой кампании выиграл конкуренцию у Ильи Лантратова и всего за полтора году в клубе дослужился до капитанской повязки.
В этом сезоне Антон лучший в лиге по суперсэйвам (22), а также входит в топ-5 по другим показателям: количество отраженных ударов (62), проценту отбитых ударов (73%) и предотвращенным голам (7,1). Шикарные показатели. А российский паспорт делает его трансферной целью почти для всех топ-клубов РПЛ.
По всем показателям Митрюшкин превосходит Максименко. Вратарь «Спартака» почти не спасает: оформил лишь 48 сэйвов и не вошел даже в топ-10 РПЛ во проценту отраженных ударов (61,5%). После восьмого тура Александр даже оказался худшим в лиге по предотвращенным голам — тогда пропустил на 2,9 мяча больше, чем должен был по статистике xG.
Да и количество пропущенных «Спартаком» мячей очень красноречиво. 30 голов за 21 игру — 11-й показатель в РПЛ. Меньше получило даже идущее 12-м махачкалинское «Динамо» (24). А застрявший в зоне стыковых матчей «Оренбург» пропустил всего на один больше.
«Спартаку» пора вернуть воспитанника
Рестарт сезона РПЛ вскрыл жуткую слабость красно-белых в обороне: за четыре игры во всех турнирах пропустили 12 раз и ни разу не получили меньше двух мячей за игру. Одним из виноватых в таком положении дел оказался вратарь Александр Максименко — тем более что вопросы к 27-летнему вратарю возникали и раньше.
Весной он пропускает чаще, чем после каждого второго удара в створ (на гол соперникам нужно 1,9 выстрела в рамку). Вдобавок снова оголилась удручающая слабость Максименко при пенальти. За три весенних тура РПЛ «Спартак» получил в свои ворота четыре 11-метровых, Александр ни разу не был близок к спасению.
Конечно, в огромном количестве пенальти виноваты партнеры, но голкипер как будто вообще не готовится к ударам с точки. В этом сезоне пропустил уже шесть 11-метровых, а за всю карьеру в «Спартаке» спас лишь после одного из 30 пенальти (отбил пять, но в четырех из них соперники добили).
При этом Александра некем заменить. Второй номер Илья Помазун пока не готов играть после мышечной травмы, полученной в феврале. Также в команде находится 38-летний Александр Довбня (за полтора года в клубе сыграл 19 минут), но его не задействуют даже в Кубке. Варианты из академии, например 17-летний Руслан Пичиенко, кажутся совсем радикальными.
Недавно «Спартак» продлил Максименко до лета 2027-го — сейчас это выглядит не как высказывание доверия, а лишь попытка сохранить ценный по меркам РПЛ актив. Нынешняя форма Александра намекает на необходимость обновления вратарской позиции. Митрюшкин кажется идеальным вариантом. Если не договорится с «Локомотивом», то наверняка уйдет за небольшие деньги, так как контракт вот-вот закончится.
В феврале 2016-го Антон уехал из «Спартака» в «Сьон» 20-летним юношей. Спустя 10 лет он может вернуться уже в статусе одного из лучших вратарей лиги, который может решить вратарский вопрос на годы.