Лучший вратарь сезона за копейки: как «Спартак» может бюджетно закрыть позицию номер один

Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Верона
0
:
Дженоа
0
Все коэффициенты
П1
3.70
X
2.75
П2
2.55
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Акрон
0
:
Ахмат
1
Все коэффициенты
П1
8.25
X
4.05
П2
1.60
Футбол. Первая лига
15:00
Уфа
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.89
П2
3.48
Футбол. Первая лига
15:00
Волга
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.08
П2
3.00
Футбол. Испания
16:00
Мальорка
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.17
П2
3.10
Футбол. Первая лига
16:00
Шинник
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.61
X
2.98
П2
3.02
Футбол. Премьер-лига
16:30
Пари Нижний Новгород
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.27
П2
3.32
Футбол. Италия
17:00
Пиза
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.61
X
2.95
П2
3.20
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.29
П2
2.92
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.25
П2
3.00
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Юнайтед
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.14
П2
4.80
Футбол. Англия
17:00
Ноттингем Форест
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.37
П2
3.15
Футбол. Франция
17:00
Страсбур
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.94
П2
4.70
Футбол. Германия
17:30
Вердер
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.65
П2
3.55
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.69
П2
10.00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.40
П2
2.18
Футбол. Франция
19:15
Гавр
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.48
П2
2.10
Футбол. Франция
19:15
Метц
:
Тулуза
П1
X
П2
Футбол. Англия
19:30
Ливерпуль
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.67
П2
9.25
Футбол. Германия
19:30
Фрайбург
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.36
П2
3.49
Футбол. Италия
20:00
Комо
:
Рома
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.35
П2
4.00
Футбол. Испания
20:30
Бетис
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.40
П2
3.70
Футбол. Германия
21:30
Штутгарт
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.99
П2
2.61
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Милан
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.50
П2
1.95
Футбол. Франция
22:45
Ренн
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.46
П2
3.35
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.63
П2
4.10
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Арсенал
0
П1
X
П2

Лучший вратарь сезона за копейки: как «Спартак» может бюджетно закрыть позицию номер один

Хороший момент вернуть воспитанника.

Источник: Sport24

12 пропущенных в четырех матчах — приговор для обороны «Спартака». Защита красно-белых рассыпается, а фигура вратаря Александра Максименко вызывает все больше вопросов. Голкипер пропускает слишком часто и почти не выручает: кажется позицию необходимо освежить.

К тому же идеальное решение вратарской проблемы находится рядом — в «Локомотиве». Клуб на пороге еще одного управленческого провала: вслед за Дмитрием Бариновым «Локо» может лишиться еще одного капитана — вратаря Антона Митрюшкина. Для «Спартака» это отличный шанс вернуть воспитанника, который превратился в одного из сильнейших вратарей лиги.

«Локомотив» не может продлить Митрюшкина

По информации инсайдера Ивана Карпова, капитан москвичей просит месячный оклад от 10 миллионов рублей, а также 100 млн в виде подписного бонуса. Нынешняя зарплата Митрюшкина составляет пять миллионов рублей, и клуб, кажется, не согласен на новые условия. Как сообщил Карпов, последнее предложение «Локомотива» составило всего 7+45 миллионов рублей. Далеко до требований Митрюшкина.

Нынешний контракт россиянина истекает летом 2027-го, но пока стороны не могут договориться. Если договор не продлят, то летом «Локомотиву» будет выгоднее продать футболиста, чтобы получить за него хотя бы какие-то деньги.

Для «Локомотива» потеря Митрюшкина станет огромным ударом — и с игровой точки зрения, и с имиджевой. Уход Антона станет второй потерей капитана всего за полгода. Причем из-за одинаковой причины — проваленные переговоры по контракту.

Зимой «Локомотив» скандально лишился Дмитрия Баринова. Полузащитник не продлил истекающий летом контракт и перешел в ЦСКА за два миллиона евро. Продажу 29-летнего воспитанника можно считать ошибкой менеджмента «Локо». По ходу сезона Баринов круто раскрылся в новой роли, а всю карьеру до этого казался искренним патриотом клуба.

В продаже Дмитрия обвиняли экс-генерального директора «Локомотива» Владимира Леонченко, покинувшего клуб в декабре. По словам агента футболиста Владимира Кузьмичева, Леонченко считал, что на позицию Баринова есть игроки сильнее и выгоднее его продать, а не сохранить.

Хотя Леонченко уже не в клубе, «Локо» может повторить ошибку, но уже в более страшном масштабе. По информации нескольких источников, у москвичей проблемы с продлением не только Митрюшкина, но и Артема Карпукаса с Дмитрием Воробьевым.

Митрюшкин — один из лучших в РПЛ

Уход капитана ударит по коллективу и скажется на игре. Митрюшкин — один из сильнейших вратарей текущего сезона РПЛ. 30-летний россиянин еще в конце прошлой кампании выиграл конкуренцию у Ильи Лантратова и всего за полтора году в клубе дослужился до капитанской повязки.

В этом сезоне Антон лучший в лиге по суперсэйвам (22), а также входит в топ-5 по другим показателям: количество отраженных ударов (62), проценту отбитых ударов (73%) и предотвращенным голам (7,1). Шикарные показатели. А российский паспорт делает его трансферной целью почти для всех топ-клубов РПЛ.

По всем показателям Митрюшкин превосходит Максименко. Вратарь «Спартака» почти не спасает: оформил лишь 48 сэйвов и не вошел даже в топ-10 РПЛ во проценту отраженных ударов (61,5%). После восьмого тура Александр даже оказался худшим в лиге по предотвращенным голам — тогда пропустил на 2,9 мяча больше, чем должен был по статистике xG.

Да и количество пропущенных «Спартаком» мячей очень красноречиво. 30 голов за 21 игру — 11-й показатель в РПЛ. Меньше получило даже идущее 12-м махачкалинское «Динамо» (24). А застрявший в зоне стыковых матчей «Оренбург» пропустил всего на один больше.

«Спартаку» пора вернуть воспитанника

Рестарт сезона РПЛ вскрыл жуткую слабость красно-белых в обороне: за четыре игры во всех турнирах пропустили 12 раз и ни разу не получили меньше двух мячей за игру. Одним из виноватых в таком положении дел оказался вратарь Александр Максименко — тем более что вопросы к 27-летнему вратарю возникали и раньше.

Весной он пропускает чаще, чем после каждого второго удара в створ (на гол соперникам нужно 1,9 выстрела в рамку). Вдобавок снова оголилась удручающая слабость Максименко при пенальти. За три весенних тура РПЛ «Спартак» получил в свои ворота четыре 11-метровых, Александр ни разу не был близок к спасению.

Конечно, в огромном количестве пенальти виноваты партнеры, но голкипер как будто вообще не готовится к ударам с точки. В этом сезоне пропустил уже шесть 11-метровых, а за всю карьеру в «Спартаке» спас лишь после одного из 30 пенальти (отбил пять, но в четырех из них соперники добили).

При этом Александра некем заменить. Второй номер Илья Помазун пока не готов играть после мышечной травмы, полученной в феврале. Также в команде находится 38-летний Александр Довбня (за полтора года в клубе сыграл 19 минут), но его не задействуют даже в Кубке. Варианты из академии, например 17-летний Руслан Пичиенко, кажутся совсем радикальными.

Недавно «Спартак» продлил Максименко до лета 2027-го — сейчас это выглядит не как высказывание доверия, а лишь попытка сохранить ценный по меркам РПЛ актив. Нынешняя форма Александра намекает на необходимость обновления вратарской позиции. Митрюшкин кажется идеальным вариантом. Если не договорится с «Локомотивом», то наверняка уйдет за небольшие деньги, так как контракт вот-вот закончится.

В феврале 2016-го Антон уехал из «Спартака» в «Сьон» 20-летним юношей. Спустя 10 лет он может вернуться уже в статусе одного из лучших вратарей лиги, который может решить вратарский вопрос на годы.