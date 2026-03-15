Колосков назвал вопиющим первый пенальти в матче «Зенит» — «Спартак»

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Первый пенальти в матче 21-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» стал вопиющим эпизодом со стороны футболиста красно-белых и повлиял на ход игры. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.
Ранее ТАСС сообщал, что футболисты «Зенита» дома со счетом 2:0 обыграли «Спартак». Оба мяча хозяева забили с пенальти.
«Спартак» в первом тайме переигрывал «Зенит» за счет большей активности и лучшего контроля мяча. Мне кажется, даже настрой на матч у «Спартака» был лучше. Команда играла по-настоящему нагло и красиво. «Зенит» по многим компонентам уступал. Не случайно у «Спартака» были удар в перекладину и несколько очень опасных моментов. В целом преимущество было достаточно заметным. А потом, после совершенно идиотского пенальти, иначе я его назвать не могу, все изменилось", — сказал Колосков.
«У “Зенита” появилось вдохновение, уверенность в своих силах. Они стали играть более раскованно и начали в большей степени проявлять свое футбольное мастерство, а оно у их игроков есть. Уже “Зенит” владел преимуществом и создавал момент за моментом. Они смотрелись более привлекательно, чем “Спартак”. Хотя и у гостей было несколько моментов. Если бы футболисты чуть техничнее распоряжались мячом, могли бы их реализовать. Затем еще один пенальти. Этот уже был игровой. Здесь трудно кого-то обвинять: игрок просто боролся за мяч и неудачно наступил на ногу», — добавил Колосков.
В эпизоде с первым 11-метровым ударом на 45-й минуте правила нарушил полузащитник «Спартака» Пабло Солари. «А вот по первому пенальти, конечно, вопрос вопиющий. Это вопиющая безответственность. В союзные времена за такой пенальти игроку бы устроили серьезный разговор в раздевалке. Команда готовится, бьется, сражается — и вдруг такой совершенно дурацкий пенальти. Непонятно. Да еще после этого улыбка — вот это меня возмутило больше всего», — отметил он.
«Зенит» набрал 45 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» потерпел первое поражение в чемпионате России под руководством Хуана Карседо. Красно-белые с 35 очками располагаются на 6-й строчке.
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Александр Соболев
45′
Джон Дуран
81′
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
20
Педро
6
Ваня Дркушич
33
Нино
5
Вильмар Барриос
31
Густаво Мантуан
76′
61
Даниил Кондаков
10
Максим Глушенков
46′
78
Игорь Дивеев
14
Джон Джон
46′
11
Луис Энрике
7
Александр Соболев
45′
76′
9
Джон Дуран
8
Маркус Вендел
20′
87′
66
Роман Вега
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
81′
68
Руслан Литвинов
27
Игорь Дмитриев
59′
2
Олег Рябчук
84′
7
Пабло Солари
44′
71′
77
Тео Бонгонда
10
Маркиньос
16′
84′
11
Ливай Гарсия
35
Кристофер Мартинс
59′
83
Жедсон Фернандеш
47
Роман Зобнин
59′
9
Манфред Угальде
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
