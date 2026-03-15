Быстров: «Мы не видим тот ЦСКА, который был осенью, это совершенно другая команда»

"А какие итоги трансферов подводить? Пока что два футболиста, которые были приобретены командой на усиление, оказывают негативное влияние на команду. Ни Баринов, ни Лусиано Гонду пока не вписались в коллектив. Баринов — игрок качественный, но вписывается ли он в этот ЦСКА — пока непонятно. На данный момент точно не вписывается, команда не может выиграть, что-то надломилось. Мы не видим тот ЦСКА, который был осенью, это совершенно другая команда.