Мусагалиев о реакции Дзюбы на новость о переходе в ФК «10»: «Он сказал мне: “Ты че натворил?”

Ранее колумнист «СЭ» Максим Никитин сообщил, что Дзюба принял решение о завершении профессиональной карьеры и, скорее всего, продолжит выступать за медиафутбольный клуб ФК «10».
— Представитель Дзюбы Леонид Гольдман говорил, что медиафутбол его клиента не особо интересует. В разговоре с Артемом вы почувствовали, что позиция изменилась?
— С Артемом мы говорили. Если рассказывать весь наш с ним разговор, я произнес: «Тема, раньше я тебя искал на футбольном поле». Ирония была в том, что он незаметный. Сейчас я говорю: «Сейчас я тебя сразу нахожу, но, к сожалению, не по игре, а по твоей седой голове. Поэтому пора уже заканчивать, давай в “десятку”. Он сказал: “Если я закончу, то приду к тебе”. Завершилось все моей фразой: “Скоро Дзюба закончит и придет в ФК “10”. Вся эта шуточная катавасия с этого и началась.
— После этого Артем вам не писал?
— Сказал: «Ты че натворил?». Я ответил ему: «Медийку тебе поднял». Он согласился: «Да, мне ее немножко не хватает». С Артемом всегда приятно общаться в том плане, что он за словом в карман не полезет, плюс у него очень быстрый мозг, — сказал Мусагалиев «СЭ».
Контракт Дзюбы с «Акроном» истекает летом 2026 года. В этом сезоне 37-летний форвард провел 19 матчей в РПЛ, забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.