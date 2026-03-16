Мусагалиев о реакции Дзюбы на новость о переходе в ФК «10»: «Он сказал мне: “Ты че натворил?”

— С Артемом мы говорили. Если рассказывать весь наш с ним разговор, я произнес: «Тема, раньше я тебя искал на футбольном поле». Ирония была в том, что он незаметный. Сейчас я говорю: «Сейчас я тебя сразу нахожу, но, к сожалению, не по игре, а по твоей седой голове. Поэтому пора уже заканчивать, давай в “десятку”. Он сказал: “Если я закончу, то приду к тебе”. Завершилось все моей фразой: “Скоро Дзюба закончит и придет в ФК “10”. Вся эта шуточная катавасия с этого и началась.