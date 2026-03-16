Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
:
Нефтехимик
П1
X
П2
Футбол. Италия
22:45
Кремонезе
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.56
П2
1.96
Футбол. Англия
23:00
Брентфорд
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.39
П2
5.80
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.95
П2
5.25
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Лилль
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Осасуна
1
П1
X
П2

Мусагалиев о реакции Дзюбы на новость о переходе в ФК «10»: «Он сказал мне: “Ты че натворил?”

Президент медиафутбольного клуба ФК «10» Азамат Мусагалиев в комментарии для «СЭ» рассказал о возможном переходе нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в его команду.

Источник: РИА "Новости"

Ранее колумнист «СЭ» Максим Никитин сообщил, что Дзюба принял решение о завершении профессиональной карьеры и, скорее всего, продолжит выступать за медиафутбольный клуб ФК «10».

— Представитель Дзюбы Леонид Гольдман говорил, что медиафутбол его клиента не особо интересует. В разговоре с Артемом вы почувствовали, что позиция изменилась?

— С Артемом мы говорили. Если рассказывать весь наш с ним разговор, я произнес: «Тема, раньше я тебя искал на футбольном поле». Ирония была в том, что он незаметный. Сейчас я говорю: «Сейчас я тебя сразу нахожу, но, к сожалению, не по игре, а по твоей седой голове. Поэтому пора уже заканчивать, давай в “десятку”. Он сказал: “Если я закончу, то приду к тебе”. Завершилось все моей фразой: “Скоро Дзюба закончит и придет в ФК “10”. Вся эта шуточная катавасия с этого и началась.

— После этого Артем вам не писал?

— Сказал: «Ты че натворил?». Я ответил ему: «Медийку тебе поднял». Он согласился: «Да, мне ее немножко не хватает». С Артемом всегда приятно общаться в том плане, что он за словом в карман не полезет, плюс у него очень быстрый мозг, — сказал Мусагалиев «СЭ».

Контракт Дзюбы с «Акроном» истекает летом 2026 года. В этом сезоне 37-летний форвард провел 19 матчей в РПЛ, забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.