«Звездная болезнь»: Мостовой призвал наказать тренера «Балтики» Талалаева

Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
перерыв
Штутгарт
0
:
РБ Лейпциг
0
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.00
П2
2.95
Футбол. Испания
2-й тайм
Бетис
1
:
Сельта
1
Все коэффициенты
П1
21.00
X
1.08
П2
26.00
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Милан
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.61
П2
1.86
Футбол. Франция
22:45
Ренн
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.31
П2
3.38
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.66
П2
4.15
Футбол. Италия
завершен
Комо
2
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
0
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
3
:
Тулуза
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
3
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
5
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
3
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
3
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
2
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Енисей
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
2
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Челябинск
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Дженоа
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Арсенал
0
П1
X
П2

«Звездная болезнь»: Мостовой призвал наказать тренера «Балтики» Талалаева

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выразил уверенность, что главного тренера калининградской «Балтики» необходимо наказать из-за его поведения в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Источник: РИА "Новости"

«Талалаева, конечно, нужно дисквалифицировать за такую выходку в матче с ЦСКА. Он спровоцировал побоище, там же могло дойти до рукоприкладства. Люди могли побить друг друга в толпе. Нужно дисквалифицировать и наказать. Это и сделают. Что с Талалаевым? Звездная болезнь», — заявил он.

Произошедший в конце матча инцидент начался с того, что главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев взял мяч, улетевший в аут, и пнул его на трибуны, не дав ЦСКА произвести быстрое вбрасывание. Это возмутило игрока армейцев Энрике Кармо, который подбежал и толкнул специалиста. После этого началась потасовка, к которой подключился также наставник армейцев Фабио Челестини.

Оба главных тренера получили красные карточки.

Встреча, которая состоялась в Калининграде на стадионе «Ростех Арена», завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этой игре на 63-й минуте оформил Брайан Хиль. Для армейцев это поражение стало четвертым подряд в чемпионате России.

В турнирной таблице национального первенства калининградский клуб поднялся на четвертое место, набрав 39 очков. Московская команда, наоборот, опустилась на пятую позицию, имея в активе 36 баллов. Лидирует в турнирной таблице «Краснодар», который за 21 тур набрал 45 очков.

В следующем туре РПЛ ЦСКА 21 марта примет на своем стадионе махачкалинское «Динамо». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:00 по московскому времени. «Балтика» в этот же день дома примет «Сочи», начало игры — 20:30 мск.

Балтика
1:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
14.03.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Ростех Арена, 19860 зрителей
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Фабио Челестини
Голы
Балтика
Брайан Александр Хиль
63′
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
34′
23
Мингиян Бевеев
90+14′
91
Брайан Александр Хиль
90+14′
73
Максим Петров
77
Эльдар Чивич
61′
68
Михаил Рядно
22
Николай Титков
90+10′
76′
21
Эдуардо Андерсон
10
Илья Петров
46′
8
Андрей Мендель
80′
25
Александр Филин
15
Тентон Йенне
51′
61′
69
Ираклий Манелов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
89′
10
Иван Обляков
4
Жоао Виктор
90+1′
31
Матвей Кисляк
3
Данил Круговой
69′
18
Данила Козлов
17
Кирилл Глебов
45′
69′
20
Матия Попович
11
Тамерлан Мусаев
65′
97
Максим Воронов
2
Матеус Рейс
75′
79
Кирилл Данилов
6
Дмитрий Баринов
69′
37
Энрике Кармо
90+12′
Статистика
Балтика
ЦСКА
Желтые карточки
5
4
Удары (всего)
11
13
Удары в створ
5
5
Угловые
5
6
Фолы
23
10
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Биография Андрея Талалаева: карьера и личная жизнь футбольного тренера
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.
Читать дальше