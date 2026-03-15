«Звездная болезнь»: Мостовой призвал наказать тренера «Балтики» Талалаева

«Талалаева, конечно, нужно дисквалифицировать за такую выходку в матче с ЦСКА. Он спровоцировал побоище, там же могло дойти до рукоприкладства. Люди могли побить друг друга в толпе. Нужно дисквалифицировать и наказать. Это и сделают. Что с Талалаевым? Звездная болезнь», — заявил он.
Произошедший в конце матча инцидент начался с того, что главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев взял мяч, улетевший в аут, и пнул его на трибуны, не дав ЦСКА произвести быстрое вбрасывание. Это возмутило игрока армейцев Энрике Кармо, который подбежал и толкнул специалиста. После этого началась потасовка, к которой подключился также наставник армейцев Фабио Челестини.
Оба главных тренера получили красные карточки.
Встреча, которая состоялась в Калининграде на стадионе «Ростех Арена», завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этой игре на 63-й минуте оформил Брайан Хиль. Для армейцев это поражение стало четвертым подряд в чемпионате России.
В турнирной таблице национального первенства калининградский клуб поднялся на четвертое место, набрав 39 очков. Московская команда, наоборот, опустилась на пятую позицию, имея в активе 36 баллов. Лидирует в турнирной таблице «Краснодар», который за 21 тур набрал 45 очков.
В следующем туре РПЛ ЦСКА 21 марта примет на своем стадионе махачкалинское «Динамо». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:00 по московскому времени. «Балтика» в этот же день дома примет «Сочи», начало игры — 20:30 мск.
Андрей Талалаев
Фабио Челестини
Брайан Александр Хиль
63′
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
34′
23
Мингиян Бевеев
90+14′
91
Брайан Александр Хиль
90+14′
73
Максим Петров
77
Эльдар Чивич
61′
68
Михаил Рядно
22
Николай Титков
90+10′
76′
21
Эдуардо Андерсон
10
Илья Петров
46′
8
Андрей Мендель
80′
25
Александр Филин
15
Тентон Йенне
51′
61′
69
Ираклий Манелов
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
89′
10
Иван Обляков
4
Жоао Виктор
90+1′
31
Матвей Кисляк
3
Данил Круговой
69′
18
Данила Козлов
17
Кирилл Глебов
45′
69′
20
Матия Попович
11
Тамерлан Мусаев
65′
97
Максим Воронов
2
Матеус Рейс
75′
79
Кирилл Данилов
6
Дмитрий Баринов
69′
37
Энрике Кармо
90+12′
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
