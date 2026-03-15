«Рубин» Артиги — кошмар фаворитов. Вслед за «Краснодаром» в Казани разгромлен «Локомотив»

Проблемы «Локо» заключались в другом. Железнодорожники в Казани столкнулись с тем же, что и «Краснодар» неделю назад. «Рубин», с одной стороны, не давал гостям показывать свой футбол, а Кузяев с Йокичем доминировали в центре. Вместе с тем казанцы четко знали, как самим созидать. Все это лишь укрепляет мнение о том, что сейчас игра команды из столицы Татарстана — это некий гибрид жесткости и дисциплины времен Рашида Рахимова с более комбинационным и базирующимся на контроле мяча стилем Франка Артиги.