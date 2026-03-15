Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал Сосьедад
2
:
Осасуна
0
Футбол. Италия
перерыв
Лацио
1
:
Милан
0
Футбол. Франция
перерыв
Ренн
0
:
Лилль
1
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
РБ Лейпциг
0
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Сельта
1
Футбол. Италия
завершен
Комо
2
:
Рома
1
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
0
:
Унион Б
1
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Лион
0
Футбол. Франция
завершен
Метц
3
:
Тулуза
4
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
3
:
Локомотив
0
Футбол. Испания
завершен
Барселона
5
:
Севилья
2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Майнц
2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
3
:
Кальяри
1
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Болонья
1
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Лидс
0
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Астон Вилла
1
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Фулхэм
0
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
0
:
Париж
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
3
:
Крылья Советов
0
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
2
:
Эспаньол
1
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Енисей
1
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
2
:
Сокол
0
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Челябинск
2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Дженоа
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Ахмат
1
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Арсенал
0
«Рубин» Артиги — кошмар фаворитов. Вслед за «Краснодаром» в Казани разгромлен «Локомотив»

Без шансов для одного из претендентов на чемпионство.

Источник: ФК «Рубин»

«Локомотив» в Казани получил возможность вернуться к схеме с атакующей тройкой. Но если Руденко был доступен, отбыв дисквалификацию, то Монтес сейчас травмирован, и пару ярко играющему весной Морозову в центре обороны составил Ньямси. Впрочем, это вряд ли серьезно тревожило Михаила Галактионова. То же сочетание защитников отыграло час против «Ахмата», и на этом отрезке железнодорожники отыграли отставание в два мяча, превратив 0:2 в 2:2.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 21, 15.03.2026, 19:00
Рубин
3
Локомотив
0

Проблемы «Локо» заключались в другом. Железнодорожники в Казани столкнулись с тем же, что и «Краснодар» неделю назад. «Рубин», с одной стороны, не давал гостям показывать свой футбол, а Кузяев с Йокичем доминировали в центре. Вместе с тем казанцы четко знали, как самим созидать. Все это лишь укрепляет мнение о том, что сейчас игра команды из столицы Татарстана — это некий гибрид жесткости и дисциплины времен Рашида Рахимова с более комбинационным и базирующимся на контроле мяча стилем Франка Артиги.

За первые 45 минут москвичи создали один относительно опасный момент, когда корнер в исполнении Батракова завершал Ньямси, и мяч покинул поле, попав в перекладину. Только Ставер держал ситуацию под контролем. А при обилии единоборств и жестких стыков казанцы выглядели успешнее, и это стало залогом того, что к перерыву у «Рубина» было как численное преимущество, так и перевес на табло. Причем Безруков, доработав до конца эпизод на фланге, сделал два дела.

Во-первых, заработал стандарт, после которого железнодорожники приняли на себя два удара, но не смогли помешать Вуячичу. На третий год выступлений в РПЛ капитан «Рубина» открыл счет своим голам, с подбора послав мяч под перекладину.

Во-вторых, Безруков посадил на карточку Ненахова. Мина замедленного действия сработала за минуту до перерыва, причем и второе предупреждение защитник «Локо» получил, по неосторожности зацепив убегавшего от него Безрукова.

Галактионову пришлось перестраиваться, поменяв в перерыве Бакаева на защитника Сильянова, однако «Рубин» снова забил со стандарта. Можно, конечно, сделать упор именно на этом и отметить, что завершающий удар наносил еще один центральный защитник — Тесленко. Но какой же красивой получилась атака с завершающим ударом Арройо, который заработал результативный угловой! И конечно, аплодисменты казанцам за КПД при стандартах.

Впрочем, это была еще не развязка. Она уместилась в пару минут, в течение которых «Локо» мог вернуться в игру, однако Руденко, вырвавшись один на один после длиной передачи через половину поля, проиграл дуэль Ставеру. Точно так же — смело выбрасываясь вперед и сокращая расстояние до соперника — голкипер выручал и в игре с «Краснодаром». А затем сработал казанский прессинг в центральной зоне. Забрав мяч, хозяева разыграли все как по нотам. Короткие передачи Грипши, Ходжи и героя матча Безрукова закончились голом Кузнецова.

Артига — мастер замен. «Краснодару» на седьмой минуте пребывания на поле забил не отличавшийся прежде в РПЛ защитник Нижегородов. Кузнецову, который в нынешнем чемпионате появился на поле лишь во второй раз, хватило восьми минут. Причем и он прежде забивал только в ФНЛ и кубковом турнире! И оба джокера праздновали свой успех вместе с главным тренером. Это очень показательный момент, который много говорит о здоровой атмосфере в коллективе.

А главный итог — меняющий свое лицо «Рубин» становится кошмаром фаворитов. Обыграть — и вполне заслуженно — «Краснодар» с «Локомотивом» дорогого стоит. Москвичи еще легко отделались, так как Митрюшкин спас после удара Безрукова в упор. Учитывая календарь, у казанцев есть основания делать заявку на продолжительную победную серию.

Андрей Кузичев