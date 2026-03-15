Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Реал Сосьедад
2
:
Осасуна
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
13.00
П2
37.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Лацио
1
:
Милан
0
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.35
П2
6.25
Футбол. Франция
2-й тайм
Ренн
0
:
Лилль
2
Все коэффициенты
П1
29.00
X
8.00
П2
1.13
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
РБ Лейпциг
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
2
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
0
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
3
:
Тулуза
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
3
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
5
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
3
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
3
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
2
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Енисей
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
2
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Челябинск
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Дженоа
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Арсенал
0
П1
X
П2

ЦСКА обжалует удаление главного тренера после матча с «Балтикой»

Московский ЦСКА обжалует удаление главного тренера команды Фабио Челестни, которое произошло в конце матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с калининградской «Балтикой». Об этом в комментарии «Матч ТВ» заявил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Источник: Газета.Ру

«Со стороны Фабио не было никакой агрессии. Ситуация была взрывоопасной. И Челестини шел, чтобы успокоить ситуацию. Он не мог оставить команду в стороне», — подчеркнул он.

Инцидент начался с того, что главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев взял мяч, улетевший в аут, и пнул его на трибуны, не дав ЦСКА произвести быстрое вбрасывание. Это возмутило игрока армейцев Энрике Кармо, который подбежал и толкнул специалиста. После этого началась потасовка, к которой подключился также наставник армейцев Фабио Челестини.

Оба главных тренера получили красные карточки.

Встреча, которая состоялась в Калининграде на стадионе «Ростех Арена», завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этой игре на 63-й минуте оформил Брайан Хиль. Для армейцев это поражение стало четвертым подряд в чемпионате России.

В турнирной таблице национального первенства калининградский клуб поднялся на четвертое место, набрав 39 очков. Московская команда, наоборот, опустилась на пятую позицию, имея в активе 36 баллов. Лидирует в турнирной таблице «Краснодар», который за 21 тур набрал 45 очков.

В следующем туре РПЛ ЦСКА 21 марта примет на своем стадионе махачкалинское «Динамо». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:00 по московскому времени. «Балтика» в этот же день дома примет «Сочи», начало игры — 20:30 мск.

Балтика
1:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
14.03.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Ростех Арена, 19860 зрителей
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Фабио Челестини
Голы
Балтика
Брайан Александр Хиль
63′
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
34′
23
Мингиян Бевеев
90+14′
91
Брайан Александр Хиль
90+14′
73
Максим Петров
77
Эльдар Чивич
61′
68
Михаил Рядно
22
Николай Титков
90+10′
76′
21
Эдуардо Андерсон
10
Илья Петров
46′
8
Андрей Мендель
80′
25
Александр Филин
15
Тентон Йенне
51′
61′
69
Ираклий Манелов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
89′
10
Иван Обляков
4
Жоао Виктор
90+1′
31
Матвей Кисляк
3
Данил Круговой
69′
18
Данила Козлов
17
Кирилл Глебов
45′
69′
20
Матия Попович
11
Тамерлан Мусаев
65′
97
Максим Воронов
2
Матеус Рейс
75′
79
Кирилл Данилов
6
Дмитрий Баринов
69′
37
Энрике Кармо
90+12′
Статистика
Балтика
ЦСКА
Желтые карточки
5
4
Удары (всего)
11
13
Удары в створ
5
5
Угловые
5
6
Фолы
23
10
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
