Черданцев — о «Спартаке»: «Последнее дело сетовать на судейство при нуле ударов в створ ворот “Зенита”

Комментатор Георгий Черданцев высказался по поводу недовольства судейством со стороны «Спартака» после матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом».

Источник: РИА "Новости"

Красно-белые в Санкт-Петербурге проиграли со счетом 0:2, пропустив дважды с пенальти.

«В целом к бригаде арбитров точно есть вопросы у “Спартака”. У нас странная ситуация с точки зрения влияния VAR на эпизоды. Карасев — один из самых опытных судей, номер один с точки зрения статуса, у монитора тоже сидят очень опытные люди. Мое предположение, что они работали по‑старинке, то есть доверяли главному судье. Учитывая, что Карасев после подсказки VAR в Грозном оставил в силе свою точку зрения, не исключаю, что видеоарбитры решили в этой игре вмешиваться только в случае действительно явной и очевидной ошибки главного судьи, для чего вообще‑то изначально и был придуман VAR. Таких эпизодов (с явной и очевидной ошибкой) в матче не было. На вторую желтую VAR будет реагировать уже на ближайшем чемпионате мира, но пока не может вмешиваться по этому поводу (эпизод с локтем Соболева). По пенальти вопросов нет и быть не может в принципе. Спорить можно по поводу локтя Соболева и эпизода с Зобниным и Венделом. Но здесь столько объяснений, что однозначного мнения, что это грубейший промах судейской бригады, ни от одного специалиста я такого не услышал.

Не в судействе дело. Понимаю, что “Спартаку” обидно проигрывать, они провели качественный матч. Но не судья мешает наносить удары в створ. Даже в начале игры, когда “Спартак” доминировал, без ударов в створ о чем разговаривать? Всегда исхожу из того, что судье нужно задавать вопросы, когда у тебя на глазах крадут результат. Такого в матчах между топ‑клубами в нашем чемпионате не было очень давно. Все остальное — это нюансы. Мне кажется, последнее дело сетовать на судейство при нуле ударов в створ ворот соперника. Поэтому сначала нужно задать вопрос, почему это произошло? И почему футболисты команды допускают в своей штрафной необязательные нарушения, без которых можно было обойтись и в случае Солари, и в случае Ву. Это более существенно, чем оценка работы судейской бригады. Ее пусть дает ЭСК», — приводит слова Черданцева «Матч ТВ».

Зенит
2:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
14.03.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 57777 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Голы
Зенит
Александр Соболев
45′
Джон Дуран
81′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
20
Педро
6
Ваня Дркушич
33
Нино
5
Вильмар Барриос
31
Густаво Мантуан
76′
61
Даниил Кондаков
10
Максим Глушенков
46′
78
Игорь Дивеев
14
Джон Джон
46′
11
Луис Энрике
7
Александр Соболев
45′
76′
9
Джон Дуран
8
Маркус Вендел
20′
87′
66
Роман Вега
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
81′
68
Руслан Литвинов
27
Игорь Дмитриев
59′
2
Олег Рябчук
84′
7
Пабло Солари
44′
71′
77
Тео Бонгонда
10
Маркиньос
16′
84′
11
Ливай Гарсия
35
Кристофер Мартинс
59′
83
Жедсон Фернандеш
47
Роман Зобнин
59′
9
Манфред Угальде
Статистика
Зенит
Спартак
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
12
9
Удары в створ
4
0
Угловые
2
5
Фолы
7
20
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
