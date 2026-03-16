Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Брентфорд
2
:
Вулверхэмптон
1
Все коэффициенты
П1
1.22
X
5.60
П2
29.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Райо Вальекано
0
:
Леванте
1
Все коэффициенты
П1
23.00
X
5.60
П2
1.22
Футбол. Италия
2-й тайм
Кремонезе
1
:
Фиорентина
4
Все коэффициенты
П1
100.00
X
17.20
П2
1.00
Футбол. Кубок России
19:30
Краснодар
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.00
П2
4.30
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Спортинг
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.40
П2
5.10
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
3
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2

Карпин — о потасовке Талалаева и Челестини: «Это хорошо? Нет. Но это футбол, эмоции»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал массовую потасовку в концовке матча между калининградской «Балтикой» и московским ЦСКА (1:0) в 21-м туре российской Премьер-Лиги.

Источник: Sport24

За несколько минут до финального свистка главный тренер «балтийцев» Андрей Талалаев выбил мяч, улетевший за пределы поля. Это спровоцировало агрессию со стороны армейцев. В итоге Талалаев и его московский коллега Фабио Челестини получили по красной карточке.

— От меня вы какое мнение хотите услышать?

— Допускаете такое? Можно так делать?

— Что значит «можно»? Наверное, нельзя. Но спровоцировав этот конфликт, эмоции игроков ЦСКА в концовке матча ушли на этот конфликт. И в конце концов «Балтика» выиграла. Это хорошо? Нет. Но «Балтика» выиграла? Добилась своего? Добилась.

— Все средства хороши?

— Нет, я не говорю, что все средства хороши. Что теперь надо кого-то убивать, прыгать в колено и ломать соперников. Нет, я не про это. Это хорошо? Ну, наверное, нет. Но это футбол, эмоции опять же. Я не защищаю и не нападаю ни на кого, — заявил Карпин в интервью «Коммент. Шоу».

Балтика
1:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
14.03.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Ростех Арена, 19860 зрителей
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Фабио Челестини
Голы
Балтика
Брайан Александр Хиль
63′
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
34′
23
Мингиян Бевеев
90+14′
91
Брайан Александр Хиль
90+14′
73
Максим Петров
77
Эльдар Чивич
61′
68
Михаил Рядно
22
Николай Титков
90+10′
76′
21
Эдуардо Андерсон
10
Илья Петров
46′
8
Андрей Мендель
80′
25
Александр Филин
15
Тентон Йенне
51′
61′
69
Ираклий Манелов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
89′
10
Иван Обляков
4
Жоао Виктор
90+1′
31
Матвей Кисляк
3
Данил Круговой
69′
18
Данила Козлов
17
Кирилл Глебов
45′
69′
20
Матия Попович
11
Тамерлан Мусаев
65′
97
Максим Воронов
2
Матеус Рейс
75′
79
Кирилл Данилов
6
Дмитрий Баринов
69′
37
Энрике Кармо
90+12′
Статистика
Балтика
ЦСКА
Желтые карточки
5
4
Удары (всего)
11
13
Удары в створ
5
5
Угловые
5
6
Фолы
23
10
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше