Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
19:30
Краснодар
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.90
П2
4.05
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Спортинг
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.67
П2
5.81
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Челси
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.30
П2
3.08
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Реал
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.70
П2
6.10
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Арсенал
:
Байер
Все коэффициенты
П1
1.27
X
5.80
П2
11.50
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Леванте
1
П1
X
П2

Пруцев: «Впереди два важных матча с “Крыльями” и “Акроном” — сделаем все, чтобы реабилитироваться»

Полузащитник «Локомотива» Данил Пруцев в разговоре с «СЭ» прокомментировал игру с «Рубином» (0:3) в матче 21-го тура РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

«Результат неудовлетворительный, все это понимают. Нужно сделать правильные выводы, чтобы в дальнейшем не допустить таких ошибок. Впереди два важных матча с “Крыльями” и “Акроном” — сделаем все, чтобы реабилитироваться за неудачу в Казани», — сказал Пруцев «СЭ».

«Локомотив» прервал пятиматчевую беспроигрышную серию во всех турнирах и с 41 баллом располагается на третьем месте в таблице РПЛ.

19 марта московская команда сыграет с «Крыльями Советов» в FONBET Кубке России, а 22 марта встретится с «Акроном» в чемпионате страны.

Рубин
3:0
Первый тайм: 1:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
15.03.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена
Главные тренеры
Франк Артига
Михаил Галактионов
Голы
Рубин
Игор Вуячич
23′
Егор Тесленко
55′
Даниил Кузнецов
(Руслан Безруков)
70′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
3
Дениль Мальдонадо
5
Игор Вуячич
12
Андерсон Арройо
23
Руслан Безруков
14
Далер Кузяев
2
Егор Тесленко
62′
27
Алексей Грицаенко
51
Илья Рожков
75′
4
Константин Нижегородов
11
Назми Грипши
75′
21
Александр Зотов
22
Велдин Ходжа
84′
19
Олег Иванов
8
Богдан Йочич
62′
44
Даниил Кузнецов
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
24
Максим Ненахов
22′
44′
83
Алексей Батраков
80′
5
Жерзино Ньямси
78′
85
Евгений Морозов
25
Данил Пруцев
93
Артем Карпукас
3
Лукас Фассон
72′
2
Кристиан Рамирес
7
Зелимхан Бакаев
46′
45
Александр Сильянов
19
Александр Руденко
72′
32
Лукас Вера
10
Дмитрий Воробьев
61′
72′
99
Руслан Мялковский
90+1′
Статистика
Рубин
Локомотив
Желтые карточки
0
6
Удары (всего)
13
7
Удары в створ
4
2
Угловые
4
4
Фолы
13
21
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти