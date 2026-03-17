Пруцев: «Впереди два важных матча с “Крыльями” и “Акроном” — сделаем все, чтобы реабилитироваться»

«Результат неудовлетворительный, все это понимают. Нужно сделать правильные выводы, чтобы в дальнейшем не допустить таких ошибок. Впереди два важных матча с “Крыльями” и “Акроном” — сделаем все, чтобы реабилитироваться за неудачу в Казани», — сказал Пруцев «СЭ».
«Локомотив» прервал пятиматчевую беспроигрышную серию во всех турнирах и с 41 баллом располагается на третьем месте в таблице РПЛ.
19 марта московская команда сыграет с «Крыльями Советов» в FONBET Кубке России, а 22 марта встретится с «Акроном» в чемпионате страны.
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
15.03.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена
Главные тренеры
Франк Артига
Михаил Галактионов
Голы
Рубин
Игор Вуячич
23′
Егор Тесленко
55′
Даниил Кузнецов
(Руслан Безруков)
70′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
3
Дениль Мальдонадо
5
Игор Вуячич
12
Андерсон Арройо
23
Руслан Безруков
14
Далер Кузяев
2
Егор Тесленко
62′
27
Алексей Грицаенко
51
Илья Рожков
75′
4
Константин Нижегородов
11
Назми Грипши
75′
21
Александр Зотов
22
Велдин Ходжа
84′
19
Олег Иванов
8
Богдан Йочич
62′
44
Даниил Кузнецов
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
24
Максим Ненахов
22′
44′
83
Алексей Батраков
80′
5
Жерзино Ньямси
78′
85
Евгений Морозов
25
Данил Пруцев
93
Артем Карпукас
3
Лукас Фассон
72′
2
Кристиан Рамирес
7
Зелимхан Бакаев
46′
45
Александр Сильянов
19
Александр Руденко
72′
32
Лукас Вера
10
Дмитрий Воробьев
61′
72′
99
Руслан Мялковский
90+1′
Статистика
Рубин
Локомотив
Желтые карточки
0
6
Удары (всего)
13
7
Удары в створ
4
2
Угловые
4
4
Фолы
13
21
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
