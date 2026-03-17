Галицкий объяснил, как должна развиваться Россия: он считает — силы тратятся не на то, что нужно

Интересный взгляд!

Источник: РИА "Новости"

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий известен не только как успешный предприниматель и создатель одного из самых современных футбольных клубов страны, но и как человек, который активно участвует в развитии своего города и общества. Именно благодаря ему в Краснодаре появился один из лучших стадионов России, был создан знаменитый парк, ставший новой городской достопримечательностью, а также построена футбольная академия, где обучаются сотни детей. Эти проекты изменили облик города и стали примером того, как частная инициатива может работать на благо общества.

Однако его активная позиция не ограничивается только конкретными делами и инвестициями. Галицкий не раз высказывался о том, каким, по его мнению, должно быть развитие страны, какие приоритеты должны стоять перед обществом и государством.

Одной из самых интересных его цитат на эту тему оказалось высказывание о том, как именно следует эволюционировать России. Ведь мысль, которую озвучил бизнесмен, может показаться многим необычной и даже противоречащей распространенным представлениям о модернизации.

«Мы должны эволюционировать — вот это для меня самое важное слово. Потому что модернизация, по-моему, подразумевает какую-то смену приоритетов. Я за то, чтобы мы по законам диалектики эволюционно переходили из количества в качество и не совершали никаких резких движений. Я за то, чтобы мы довели до ума уже начатое, а не бросались все в “нано”, в Сколково и т. д. Нужно делать дороги, инфраструктуру в целом. Вложения в нанотехнологии — это вложения в будущее, а вложения в дороги — для людей, которые живут сегодня», — говорил Галицкий в интервью журналу «Эксперт» еще в 2011 году.

По сути, Галицкий предлагал достаточно прагматичный подход к развитию: не гнаться за громкими инновационными проектами ради их символического значения, а постепенно улучшать то, что напрямую влияет на качество жизни людей — дороги, городскую инфраструктуру, образование и спорт.

С тех пор прошло 15 лет, но, кажется, слова бизнесмена по-прежнему звучат актуально. В последние годы в России большое внимание уделяется цифровизации, развитию высоких технологий и различным инновационным проектам. Однако при этом качество дорог, городской среды и базовой инфраструктуры — особенно в регионах, нередко по-прежнему вызывает вопросы и оставляет желать лучшего.

Богдан Горбунов