Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Спортинг
1
:
Буде-Глимт
0
Все коэффициенты
П1
1.16
X
8.00
П2
22.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Челси
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.40
П2
3.05
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Реал
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.70
П2
6.10
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Арсенал
:
Байер
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.90
П2
10.00
Футбол. Кубок России
18.03
Зенит
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.92
П2
10.00
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
4
:
ЦСКА
0
П1
X
П2

Байдачный про поведение Талалаева: «Идиотизм какой-то. Если так нервы шалят, надо уже заканчивать»

Бывший главный тренер «Ахмата», «Факела» и «Ростова» Анатолий Байдачный высказался о поступке главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева, который не стал возвращать мяч игрокам ЦСКА для ввода аута и выбил его на трибуны в концовке матча 21-го тура РПЛ.

"Мне интересно, зачем Талалаев выбил мяч на трибуны? Если так нервы шалят, то надо уже заканчивать. Идиотизм какой-то. Роман Бабаев сказал, что Талалаеву надо к психотерапевту? Конечно, это ненормально, честно скажу, не поддается объяснению. Тренерская работа тяжелая, на тебя давит руководство, болельщики, на тебя все сваливается, понятно. Но если он уже вообще не может сдерживаться, то надо брать паузу в работе. Здоровье должно быть прежде всего.

Футбол футболом, но когда потом становишься старше, анализируешь, то осознаешь, что многие вещи бы не делал. Это все ерунда, которая ни к чему не приводит. Этим ты только уничтожаешь свое здоровье. А потом наступает старость, когда ты никому не нужен вместе со своими эмоциями и воспоминаниями. Берегите себя, а футбол — это всего лишь игра, а не вся жизнь«, — заявил Байдачный “Совспорту”.

Балтика
1:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
14.03.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Ростех Арена, 19860 зрителей
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Фабио Челестини
Голы
Балтика
Брайан Александр Хиль
63′
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
34′
23
Мингиян Бевеев
90+14′
91
Брайан Александр Хиль
90+14′
73
Максим Петров
77
Эльдар Чивич
61′
68
Михаил Рядно
22
Николай Титков
90+10′
76′
21
Эдуардо Андерсон
10
Илья Петров
46′
8
Андрей Мендель
80′
25
Александр Филин
15
Тентон Йенне
51′
61′
69
Ираклий Манелов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
89′
10
Иван Обляков
4
Жоао Виктор
90+1′
31
Матвей Кисляк
3
Данил Круговой
69′
18
Данила Козлов
17
Кирилл Глебов
45′
69′
20
Матия Попович
11
Тамерлан Мусаев
65′
97
Максим Воронов
2
Матеус Рейс
75′
79
Кирилл Данилов
6
Дмитрий Баринов
69′
37
Энрике Кармо
90+12′
Статистика
Балтика
ЦСКА
Желтые карточки
5
4
Удары (всего)
11
13
Удары в створ
5
5
Угловые
5
6
Фолы
23
10
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
