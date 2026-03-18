«Очень хочется, чтобы РПЛ не теряла такую яркую личность и легендарного футболиста», — представитель Дзюбы

«Впереди очень тяжелые матчи — с “Локомотивом”, ЦСКА, “Динамо”. Это команды, которые решают очень большие задачи. У “Акрона” ситуация не самая простая с точки зрения турнирной таблицы. Думаю, что вопросы о будущем Артема, где он продолжит карьеру, какие‑то личные его достижения сейчас уходят на второй план. Тольяттинцам важно как можно спокойнее закончить сезон, остаться в РПЛ. И Артем будет все для этого делать. Если получится при этом еще улучшить свою статистику (будем в это верить), будет вообще здорово. Но командный результат остается на первом месте.



Поздравляю всех болельщиков Артема с достижением в 10 результативных очков. 15 сезонов по 10+ очков — это очень крутой показатель, и посмотрим, куда все это приведет в конечном итоге в будущем. Но очень хочется, чтобы наша лига не теряла такую яркую личность, такого легендарного футболиста, а Артем продолжал радовать всех болельщиков своей игрой, голами, передачами и эмоциями», — приводит слова Гольдмана «Матч ТВ».