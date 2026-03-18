Футбол. Кубок России
18:15
Зенит
:
Динамо Мх
П1
1.36
X
4.96
П2
11.00
Футбол. Лига Европы
18:30
Брага
:
Ференцварош
П1
1.50
X
4.66
П2
6.55
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Динамо
П1
1.90
X
4.10
П2
4.80
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Барселона
:
Ньюкасл Юнайтед
П1
1.58
X
4.90
П2
5.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
Галатасарай
П1
1.25
X
7.29
П2
11.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бавария
:
Аталанта
П1
1.40
X
5.88
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Атлетико
П1
2.55
X
3.90
П2
2.68

«Очень хочется, чтобы РПЛ не теряла такую яркую личность и легендарного футболиста», — представитель Дзюбы

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, выразил надежду, что лучший бомбардир в истории российского футбола продолжит выступать в РПЛ и радовать болельщиков своей игрой.

Источник: РИА "Новости"

В текущем сезоне на счету Дзюбы 6 голов и 4 голевые передачи в 19 матчах РПЛ.

«Впереди очень тяжелые матчи — с “Локомотивом”, ЦСКА, “Динамо”. Это команды, которые решают очень большие задачи. У “Акрона” ситуация не самая простая с точки зрения турнирной таблицы. Думаю, что вопросы о будущем Артема, где он продолжит карьеру, какие‑то личные его достижения сейчас уходят на второй план. Тольяттинцам важно как можно спокойнее закончить сезон, остаться в РПЛ. И Артем будет все для этого делать. Если получится при этом еще улучшить свою статистику (будем в это верить), будет вообще здорово. Но командный результат остается на первом месте.

Поздравляю всех болельщиков Артема с достижением в 10 результативных очков. 15 сезонов по 10+ очков — это очень крутой показатель, и посмотрим, куда все это приведет в конечном итоге в будущем. Но очень хочется, чтобы наша лига не теряла такую яркую личность, такого легендарного футболиста, а Артем продолжал радовать всех болельщиков своей игрой, голами, передачами и эмоциями», — приводит слова Гольдмана «Матч ТВ».

Контракт 37-летнего Дзюбы с «Акроном» истекает в конце сезона-2025/26.

Акрон
1:1
Первый тайм: 0:1
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
15.03.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Станислав Черчесов
Голы
Акрон
Артем Дзюба
(Дмитрий Пестряков)
85′
Ахмат
Георгий Мелкадзе
(Максим Самородов)
27′
Составы команд
Акрон
32
Игнат Тереховский
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
22
Артем Дзюба
11
Жилсон Тавареш Беншимол
91
Максим Болдырев
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
81′
81
Никита Базилевский
15
Стефан Лончар
36′
69′
10
Кевин Аревало
80
Хетаг Хосонов
59′
6
Максим Кузьмин
Ахмат
1
Вадим Ульянов
5
Клисман Цаке
2
Джамалутдин Абдулкадыров
90
Усман Ндонг
82
Даниил Хлусевич
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
11
Силва Лима Исмаэл
15′
49′
77
Георгий Мелкадзе
5′
89′
13
Мохамед Конате
20
Максим Самородов
54′
42
Мануэль Келиано
80′
19
Сергей Пряхин
90′
10
Рифат Жемалетдинов
Статистика
Акрон
Ахмат
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
16
12
Удары в створ
4
3
Угловые
4
3
Фолы
16
12
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти