Руководство ЦСКА встречалось с игроками после 0:4 в Краснодаре, команда безоговорочно поддержала главного тренера

В четверг, 19 марта, руководство ЦСКА встречалось с игроками, сообщает журналист Максим Квятковский. По его информации, команда безоговорочно поддержала главного тренера Фабио Челестини.

Источник: Sport24

Напомним, что 17 марта ЦСКА потерпел в гостях разгромное поражение со счетом 0:4 от «Краснодара» в ответном матче FONBET Кубка России. При этом армейцы в чемпионате России потерпели четыре поражения подряд.

Ранее появилась информация, что ЦСКА отстранил защитника Мойзеса от основы из-за перепалки с главным тренером Фабио Челестини.

«За двадцать с лишним лет рядом с ЦСКА усвоил: никогда даже самый статусный игрок не сможет ставить себя выше клуба.

Валерий Газзаев в 2008-м отправил в дубль Вагнера Лав. Тот быстро все понял, через день был возвращен в основу и тут же оформил хет-трик в ворота “Спартака”. Алан Дзагоев, обиженный заменой в кубковом финале 2011-го, послал Леонида Слуцкого, и тоже был очень серьезно наказан. Клуб всегда жестко реагировал на нарушение субординации.

Все знают, с какой симпатией я отношусь к Мойзесу. Уважаю за все, что он сделал за эти годы. У нас прекрасные отношения. Но его поведение в Краснодаре не понимаю и не принимаю. Критиковать при всех главного тренера — недопустимо. Тем более, когда ты только что подвел команду глупейшим удалением.

Верю, ситуация скоро сойдет на нет. Мойзеса поймут и простят, он помирится с Фабио и продолжит радовать нас своей игрой. Но сейчас нет другого варианта, кроме как временно отстранить футболиста. Дисциплина — фундамент, на котором держится коллектив.

Да, провал в первых матчах после возобновления сезона получился оглушительным. К Фабио есть большие вопросы по готовности, очевидно, что были допущены ошибки. Цыплят будем считать позже, тогда и придет время для каких-либо решений. Сейчас важно единение внутри команды.

Сегодня руководство ЦСКА встречалось с игроками. Команда безоговорочно поддержала Фабио. Хочу обратить особое внимание, что лидеры команды — Обляков, Кисляк, Баринов, Гайич — взяли ответственность на себя, не перекладывая ответственность на тренеров. Вместе попали в неприятную ситуацию, вместе из нее и выбираться», — написал Квятковский в своем телеграм-канале.