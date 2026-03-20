Руководство ЦСКА встречалось с игроками после 0:4 в Краснодаре, команда безоговорочно поддержала главного тренера

«За двадцать с лишним лет рядом с ЦСКА усвоил: никогда даже самый статусный игрок не сможет ставить себя выше клуба.



Валерий Газзаев в 2008-м отправил в дубль Вагнера Лав. Тот быстро все понял, через день был возвращен в основу и тут же оформил хет-трик в ворота “Спартака”. Алан Дзагоев, обиженный заменой в кубковом финале 2011-го, послал Леонида Слуцкого, и тоже был очень серьезно наказан. Клуб всегда жестко реагировал на нарушение субординации.



Все знают, с какой симпатией я отношусь к Мойзесу. Уважаю за все, что он сделал за эти годы. У нас прекрасные отношения. Но его поведение в Краснодаре не понимаю и не принимаю. Критиковать при всех главного тренера — недопустимо. Тем более, когда ты только что подвел команду глупейшим удалением.



Верю, ситуация скоро сойдет на нет. Мойзеса поймут и простят, он помирится с Фабио и продолжит радовать нас своей игрой. Но сейчас нет другого варианта, кроме как временно отстранить футболиста. Дисциплина — фундамент, на котором держится коллектив.



Да, провал в первых матчах после возобновления сезона получился оглушительным. К Фабио есть большие вопросы по готовности, очевидно, что были допущены ошибки. Цыплят будем считать позже, тогда и придет время для каких-либо решений. Сейчас важно единение внутри команды.



Сегодня руководство ЦСКА встречалось с игроками. Команда безоговорочно поддержала Фабио. Хочу обратить особое внимание, что лидеры команды — Обляков, Кисляк, Баринов, Гайич — взяли ответственность на себя, не перекладывая ответственность на тренеров. Вместе попали в неприятную ситуацию, вместе из нее и выбираться», — написал Квятковский в своем телеграм-канале.