«Спартак» может сыграть с женской командой красно-белых смешанными составами

— Посещает ли Хуан Карлос Карседо ваши тренировки?
— Пока что нет, потому что, я думаю, у него очень много своих внутренних дел в мужской команде. Но мы планируем в ближайшее время сыграть на «Лукойл Арене». Думаю, что он посетит этот матч. Там познакомимся, пообщаемся.
— Не хотели бы сыграть с мужской командой «Спартака»?
— Может быть, это будут смешанные составы. Не друг против друга, потому что хочется, чтобы это было смотрибельно. Может быть, мы сделаем благотворительный матч или еще что-то. Такая идея есть. Я думаю, что в будущем мы ее реализуем.
— Кто, на ваш взгляд, охотнее всего согласился бы из мужской команды на участие в таком матче?
— Я думаю, все согласятся. Если это будет какая-то идейная история с каким-то классным выхлопом, чтобы показать единение болельщиков, никто из мужской команды точно не будет против. Каждому будем очень рады.
19 марта ЖФК «Спартак» провел в Москве презентацию новой формы в розовом цвете.