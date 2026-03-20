Тренер «Балтики» Талалаев дисквалифицирован на четыре матча

Талалаев получил красную карточку в матче с ЦСКА в 21-м туре РПЛ. Игра проходила 14 марта в Калининграде и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. В добавленное время Талалаев подхватил мяч, который вышел за пределы поля, и с силой выбил его на трибуны. Это спровоцировало массовую потасовку, в ходе которой Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини получили по красной карточке.