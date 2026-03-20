КДК пощадил Талалаева! Тренер получил четыре матча дисквалификации за поведение в игре с ЦСКА

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал Андрея Талалаева за поведение в матче 21 тура РПЛ против ЦСКА (1:0). Главный тренер «Балтики» отстранен на четыре игры и оштрафован на 300 тысяч рублей — информацию, которую ранее сообщал «СЭ», официально подтвердили в пресс-службе РПЛ.
Букет нарушений
Напомним, разбирательства касались скандального инцидента из матча 21-го тура, когда Талалаев на последних секундах встречи выбил мяч на трибуны, чем помешал футболистам ЦСКА быстро вбросить аут.
После этого на поле завязалась потасовка, а тренер «Балтики» едва не подрался со своим армейским визави Фабио Челестини.
Арбитр Кирилл Левников удалил и Талалаева, и Челестини. Однако последствия для обоих оказались разными: тренер «Балтики» получил дисквалификацию на четыре матча, ЦСКА — на один. Об этом со ссылкой на решение КДК сообщила пресс-служба РПЛ.
Таким образом калининградцы сыграют без главного тренера в следующих матчах:
- «Сочи» — 21 марта, дома;
- «Динамо» Мх — 5 апреля, в гостях;
- «Пари НН» — 11 апреля, дома;
- «Краснодар» — 19 апреля, в гостях.
Балтийцы в целом готовы к такому исходу. Нападающий Брайан Хиль в интервью «СЭ» сказал, что команда справится, несмотря на трудности.
«Конечно, это будет сказываться, но мы все взрослые ребята и прекрасно знаем, что нужно делать в каждом матче, в каждом эпизоде. Да, когда тренер на бровке, он подсказывает, влияет на нашу концентрацию. И, естественно, его будет не хватать», — рассказывал Хиль.
Челестини пропустит одну встречу — с махачкалинским «Динамо» дома, 21 марта.
Ожидалось больше
Четырехматчевая дисквалификация в случае с тренером «Балтики» выглядит лояльно — многие болельщики и эксперты ожидали большего. Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов в интервью «Чемпионату» предполагал отстранение на несколько месяцев.
«Талалаева действительно могут хлопнуть до конца сезона, поскольку это рецидив. Он дает интервью, где говорит, как команде не хватает тренера на скамейке, — а потом делает вот это. Для него это шоу, скучно человеку», — говорил Федотов.
Андрей Викторович действительно не первый раз в этом сезоне попадает в ситуации, которые рассматривает КДК. В ноябре тренера отстранили на три матча, когда тот в игре чемпионата против «Спартака» продемонстрировал характерный жест, ударив рука об руку.
В прошлом сезоне тоже были нарушения — по признанию Григорьянца, их учитывали, наказывая Талалаева за поведение в игре против красно-белых.
«Он у нас четвертый раз… КДК учитывал наличие дисциплинарных нарушений у Талалаева в прошлом — за последние два года. С учетом всех обстоятельств дела, всех видео и объяснений сторон КДК вынес решение», — говорил Григорьянц.
Правда, в прошлый раз комитет пошел «Балтике» навстречу и не стал назначать максимальный срок — четыре встречи. Сейчас Талалаева наказали строже.
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
