КДК пощадил Талалаева! Тренер получил четыре матча дисквалификации за поведение в игре с ЦСКА

Ожидалось больше.

Источник: Спорт-Экспресс

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал Андрея Талалаева за поведение в матче 21 тура РПЛ против ЦСКА (1:0). Главный тренер «Балтики» отстранен на четыре игры и оштрафован на 300 тысяч рублей — информацию, которую ранее сообщал «СЭ», официально подтвердили в пресс-службе РПЛ.

Букет нарушений

Напомним, разбирательства касались скандального инцидента из матча 21-го тура, когда Талалаев на последних секундах встречи выбил мяч на трибуны, чем помешал футболистам ЦСКА быстро вбросить аут.

После этого на поле завязалась потасовка, а тренер «Балтики» едва не подрался со своим армейским визави Фабио Челестини.

Арбитр Кирилл Левников удалил и Талалаева, и Челестини. Однако последствия для обоих оказались разными: тренер «Балтики» получил дисквалификацию на четыре матча, ЦСКА — на один. Об этом со ссылкой на решение КДК сообщила пресс-служба РПЛ.

Таким образом калининградцы сыграют без главного тренера в следующих матчах:

  • «Сочи» — 21 марта, дома;
  • «Динамо» Мх — 5 апреля, в гостях;
  • «Пари НН» — 11 апреля, дома;
  • «Краснодар» — 19 апреля, в гостях.

Балтийцы в целом готовы к такому исходу. Нападающий Брайан Хиль в интервью «СЭ» сказал, что команда справится, несмотря на трудности.

«Конечно, это будет сказываться, но мы все взрослые ребята и прекрасно знаем, что нужно делать в каждом матче, в каждом эпизоде. Да, когда тренер на бровке, он подсказывает, влияет на нашу концентрацию. И, естественно, его будет не хватать», — рассказывал Хиль.

Челестини пропустит одну встречу — с махачкалинским «Динамо» дома, 21 марта.

Ожидалось больше

Четырехматчевая дисквалификация в случае с тренером «Балтики» выглядит лояльно — многие болельщики и эксперты ожидали большего. Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов в интервью «Чемпионату» предполагал отстранение на несколько месяцев.

«Талалаева действительно могут хлопнуть до конца сезона, поскольку это рецидив. Он дает интервью, где говорит, как команде не хватает тренера на скамейке, — а потом делает вот это. Для него это шоу, скучно человеку», — говорил Федотов.

Андрей Викторович действительно не первый раз в этом сезоне попадает в ситуации, которые рассматривает КДК. В ноябре тренера отстранили на три матча, когда тот в игре чемпионата против «Спартака» продемонстрировал характерный жест, ударив рука об руку.

В прошлом сезоне тоже были нарушения — по признанию Григорьянца, их учитывали, наказывая Талалаева за поведение в игре против красно-белых.

«Он у нас четвертый раз… КДК учитывал наличие дисциплинарных нарушений у Талалаева в прошлом — за последние два года. С учетом всех обстоятельств дела, всех видео и объяснений сторон КДК вынес решение», — говорил Григорьянц.

Правда, в прошлый раз комитет пошел «Балтике» навстречу и не стал назначать максимальный срок — четыре встречи. Сейчас Талалаева наказали строже.

Балтика
1:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
14.03.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Ростех Арена, 19860 зрителей
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Фабио Челестини
Голы
Балтика
Брайан Александр Хиль
63′
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
34′
23
Мингиян Бевеев
90+14′
91
Брайан Александр Хиль
90+14′
73
Максим Петров
77
Эльдар Чивич
61′
68
Михаил Рядно
22
Николай Титков
90+10′
76′
21
Эдуардо Андерсон
10
Илья Петров
46′
8
Андрей Мендель
80′
25
Александр Филин
15
Тентон Йенне
51′
61′
69
Ираклий Манелов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
89′
10
Иван Обляков
4
Жоао Виктор
90+1′
31
Матвей Кисляк
3
Данил Круговой
69′
18
Данила Козлов
17
Кирилл Глебов
45′
69′
20
Матия Попович
11
Тамерлан Мусаев
65′
97
Максим Воронов
2
Матеус Рейс
75′
79
Кирилл Данилов
6
Дмитрий Баринов
69′
37
Энрике Кармо
90+12′
Статистика
Балтика
ЦСКА
Желтые карточки
5
4
Удары (всего)
11
13
Удары в створ
5
5
Угловые
5
6
Фолы
23
10
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
