ЦСКА и «Балтика» без главных тренеров проведут матчи РПЛ

Чемпион СССР 1991 года в составе ЦСКА Александр Гришин считает, что конфликт Мойзеса и Челестини является негативной историей для армейского клуба. «Конечно, это очень негативная история, если есть конфликт, если он вылез так наружу, если игрок говорит тренеру в глаза, что тот не тренер, — сказал Гришин ТАСС. — Это безобразие, это уже неуправляемая ситуация. Ведь можно было замять, не выносить на публику, можно было бы придумать условную акцию, что Мойзес заболел, условно, поехал домой. А так конфликт вылез наружу, значит, он большой. И это не очень хорошо для ЦСКА — нет результатов. Календарь у ЦСКА хороший, нужно забирать 12 очков, может быть, тогда все стихнет».