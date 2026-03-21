ЦСКА и «Балтика» без главных тренеров проведут матчи РПЛ

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Программа 22-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в субботу четырьмя матчами. В этот день свои игры проведут московский ЦСКА и калининградская «Балтика», футболистами которых не смогут руководить главные тренеры Фабио Челестини и Андрей Талалаев.
ЦСКА сыграет во втором матче игрового дня, армейцы на своем поле встретятся с махачкалинским «Динамо». Матч начнется в 16:00 мск. ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. После рестарта у армейцев продолжилась серия из поражений в чемпионате России, московская команда в РПЛ проиграла четыре встречи подряд. Махачкалинское «Динамо» с 21 очком располагается на 12-й позиции. Команды сыграют в четвертый раз в сезоне, в РПЛ армейцы оказались сильнее со счетом 1:0, в Фонбет — Кубке России команды обменялись победами.
Футболисты ЦСКА подходят к игре со значительными потерями. Из-за перебора желтых карточек матч пропустит один из лидеров атаки Кирилл Глебов. Прошлая встреча армейцев с «Балтикой» завершилась массовой потасовкой, по итогам которой был удален главный тренер Фабио Челестини. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал применять к специалисту дополнительную дисквалификацию. Также в пятницу генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что к одному из основных футболистов и вице-капитанов команды защитнику Мойзесу применены санкции дисциплинарного характера. Портал «Чемпионат» сообщал, что он был отстранен от тренировок из-за конфликта с Челестини в раздевалке после матча с «Краснодаром» в Кубке России (0:4).
Чемпион СССР 1991 года в составе ЦСКА Александр Гришин считает, что конфликт Мойзеса и Челестини является негативной историей для армейского клуба. «Конечно, это очень негативная история, если есть конфликт, если он вылез так наружу, если игрок говорит тренеру в глаза, что тот не тренер, — сказал Гришин ТАСС. — Это безобразие, это уже неуправляемая ситуация. Ведь можно было замять, не выносить на публику, можно было бы придумать условную акцию, что Мойзес заболел, условно, поехал домой. А так конфликт вылез наружу, значит, он большой. И это не очень хорошо для ЦСКА — нет результатов. Календарь у ЦСКА хороший, нужно забирать 12 очков, может быть, тогда все стихнет».
В первом матче игрового дня грозненский «Ахмат» на своем поле встретится с «Ростовом», игра начнется в 13:45 мск. «Ахмат» с 27 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, ростовчане (22) идут на 11-й позиции. Матч команд в первой части сезона завершился вничью со счетом 1:1.
«Балтика» надолго без Талалаева
Закроет игровой день матч между «Балтикой» и «Сочи». Встреча начнется в 20:30 мск. Калининградская команда с 39 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, сочинцы замыкают таблицу с 9 очками. Матч первого круга завершился победой балтийцев со счетом 2:0.
В этом матче на кромке поля не будет главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева. КДК РФС дисквалифицировал его на четыре матча по итогам игры с ЦСКА. Его удалили за препятствование возобновлению игры, также комитет рассматривал оскорбительное поведение в адрес соперника. Он также пропустит игры с махачкалинским «Динамо» 5 апреля, «Пари Нижний Новгород» 11 апреля и «Краснодаром» 19 апреля. В этом сезоне для Талалаева это вторая длительная дисквалификация, ранее он пропустил три матча из-за оскорбительного поведения в матче с московским «Спартаком» (1:0).
Также в субботу действующий чемпион России «Краснодар» дома сыграет с «Пари Нижний Новгород». Матч начнется в 18:15 мск. Краснодарская команда с 46 очками лидирует в таблице РПЛ, нижегородцы с 20 очками располагаются на 13-й позиции. «Пари НН» одержал две победы подряд и смог подняться из зоны вылета. В первой части сезона «Краснодар» победил нижегородцев со счетом 3:0.
Тур завершится в воскресенье, в этот день состоятся игры «Оренбург» — «Спартак», «Динамо» (Москва) — «Зенит», «Крылья Советов» — «Рубин» и «Локомотив» — «Акрон». После 22-го тура начнется пауза на матчи сборных, российские футболисты 27 марта в Краснодаре встретятся с командой Никарагуа, 31 марта — с малийцами в Санкт-Петербурге.