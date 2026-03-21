Ву отреагировал на желание Дзюбы вернуться в «Спартак»

— Что скажешь о Дзюбе?
— Дзюба — хороший игрок. Очень сложно играть против него. Сейчас ему 37, но он всё ещё в полном порядке, защитникам приходится нелегко против него.
— Он сказал, что хотел бы вернуться в «Спартак». Хотел бы видеть его в клубе?
— Я не спортивный директор, но это хороший игрок. Я думаю, все хотят играть в «Спартаке», потому что это большой клуб, — сказал Ву Metaratings.ru.
В текущем сезоне Дзюба провёл 19 игр за «Акрон» во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. Контракт россиянина с клубом действителен до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,2 млн евро.
Футболист является воспитанником «Спартака», он играл за основной состав «красно-белых» с 2006 по 2015 год, с перерывами на аренды в «Томь» и «Ростов». Всего форвард провёл за команду 166 матчей, забил 38 голов и сделал 23 голевых паса.