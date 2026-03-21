Футбол. Германия
1-й тайм
Бавария
0
:
Унион Б
0
Футбол. Германия
1-й тайм
Кельн
2
:
Боруссия М
1
Футбол. Германия
1-й тайм
Хайденхайм
0
:
Байер
0
Футбол. Германия
1-й тайм
Вольфсбург
0
:
Вердер
0
Футбол. Италия
1-й тайм
Парма
0
:
Кремонезе
0
Футбол. Первая лига
1-й тайм
КАМАЗ
2
:
Черноморец
1
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
ЦСКА
3
:
Динамо Мх
1
Футбол. Испания
2-й тайм
Эльче
2
:
Мальорка
1
Футбол. Англия
2-й тайм
Брайтон
2
:
Ливерпуль
1
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Бернли
Футбол. Премьер-лига
18:15
Краснодар
:
Пари Нижний Новгород
Футбол. Испания
18:15
Эспаньол
:
Хетафе
Футбол. Франция
19:00
Тулуза
:
Лорьян
Футбол. Италия
20:00
Милан
:
Торино
Футбол. Англия
20:30
Эвертон
:
Челси
Футбол. Премьер-лига
20:30
Балтика
:
Сочи
Футбол. Германия
20:30
Боруссия Д
:
Гамбург
Футбол. Испания
20:30
Леванте
:
Овьедо
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Жирона
Футбол. Франция
21:00
Осер
:
Брест
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Сассуоло
Футбол. Англия
23:00
Лидс
:
Брентфорд
Футбол. Испания
23:00
Севилья
:
Валенсия
Футбол. Франция
23:00
Ницца
:
ПСЖ
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
2
:
Волга
1
Богосавацу диагностировали сотрясение мозга после столкновения в матче РПЛ

Игроку также зашили рваную рану верхней губы.

Источник: ФК "Ахмат"

ГРОЗНЫЙ, 21 марта. /ТАСС/. Защитник грозненского футбольного клуба «Ахмат» Мирослав Богосавац получил сотрясение мозга после столкновения в матче 22-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» (1:0). Об этом сообщила пресс-служба «Ахмата».

Ранее ТАСС сообщал, что Богосаваца увезли с поля в больницу на автомобиле скорой помощи. Футболист пошел в подкат против игрока ростовчан Андрея Ланговича и ударился лицом о колено соперника.

«Состояние Мирослава удовлетворительное. По итогам обследования доктора диагностировали у Богосаваца легкое сотрясение и зашили ему рваную рану верхней губы. В ближайшие дни Мирослав пройдет дополнительное медицинское обследование», — сообщили в пресс-службе грозненцев.

Богосавацу 29 лет, он выступает за «Ахмат» с 2020 года. В текущем сезоне защитник провел 26 матчей в разных турнирах, отметившись одной результативной передачей.

«Ахмат» идет на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 22 играх.

Ахмат
1:0
Первый тайм: 1:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
21.03.2026, 13:45 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена, 2602 зрителя
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Джонатан Альба
Голы
Ахмат
Эгаш Касинтура
(Максим Самородов)
33′
Составы команд
Ахмат
1
Вадим Ульянов
77
Георгий Мелкадзе
90
Усман Ндонг
5
Клисман Цаке
42
Мануэль Келиано
81
Максим Сидоров
66′
22
Мехди Заре
8
Мирослав Богосавац
52′
82
Даниил Хлусевич
20
Максим Самородов
64′
9
Брайан Мансилья
7
Лечи Садулаев
90+1′
90′
4
Турпал-Али Ибишев
17
Эгаш Касинтура
90′
37
Папа Амади Гадио
19
Сергей Пряхин
82′
90′
23
Галымжан Кенжебек
Ростов
1
Рустам Ятимов
78
Дмитрий Чистяков
40
Илья Вахания
67
Герман Игнатов
5
Данила Прохин
10
Кирилл Щетинин
99
Тимур Сулейманов
3
Умар Сако
44′
46′
87
Андрей Лангович
22
Давид Семенчук
87′
19
Хорен Байрамян
62
Иван Комаров
18′
64′
91
Антон Шамонин
69
Егор Голенков
76′
9
Мохаммад Мохеби
Статистика
Ахмат
Ростов
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
7
12
Удары в створ
1
5
Угловые
4
2
Фолы
15
16
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
