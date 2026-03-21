Богосавацу диагностировали сотрясение мозга после столкновения в матче РПЛ

ГРОЗНЫЙ, 21 марта. /ТАСС/. Защитник грозненского футбольного клуба «Ахмат» Мирослав Богосавац получил сотрясение мозга после столкновения в матче 22-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» (1:0). Об этом сообщила пресс-служба «Ахмата».
Ранее ТАСС сообщал, что Богосаваца увезли с поля в больницу на автомобиле скорой помощи. Футболист пошел в подкат против игрока ростовчан Андрея Ланговича и ударился лицом о колено соперника.
«Состояние Мирослава удовлетворительное. По итогам обследования доктора диагностировали у Богосаваца легкое сотрясение и зашили ему рваную рану верхней губы. В ближайшие дни Мирослав пройдет дополнительное медицинское обследование», — сообщили в пресс-службе грозненцев.
Богосавацу 29 лет, он выступает за «Ахмат» с 2020 года. В текущем сезоне защитник провел 26 матчей в разных турнирах, отметившись одной результативной передачей.
«Ахмат» идет на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 22 играх.
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
