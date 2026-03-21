ЦСКА прервал серию поражений в РПЛ, обыграв махачкалинское «Динамо»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Краснодар
2
:
Пари Нижний Новгород
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
16.00
П2
51.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Эспаньол
0
:
Хетафе
0
Все коэффициенты
П1
2.38
X
2.80
П2
4.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Фулхэм
0
:
Бернли
0
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.26
П2
6.11
Футбол. Германия
2-й тайм
Бавария
3
:
Унион Б
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
18.00
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Кельн
2
:
Боруссия М
2
Все коэффициенты
П1
3.10
X
2.40
П2
3.50
Футбол. Германия
2-й тайм
Хайденхайм
1
:
Байер
2
Все коэффициенты
П1
50.00
X
18.00
П2
1.02
Футбол. Германия
2-й тайм
Вольфсбург
0
:
Вердер
0
Все коэффициенты
П1
2.90
X
2.55
П2
3.45
Футбол. Италия
2-й тайм
Парма
0
:
Кремонезе
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
17.20
П2
1.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
КАМАЗ
2
:
Черноморец
1
Все коэффициенты
П1
1.15
X
7.00
П2
98.00
Футбол. Франция
19:00
Тулуза
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.61
П2
5.07
Футбол. Италия
20:00
Милан
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.90
П2
9.50
Футбол. Англия
20:30
Эвертон
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.50
П2
2.27
Футбол. Премьер-лига
20:30
Балтика
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.06
П2
10.75
Футбол. Германия
20:30
Боруссия Д
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.45
П2
7.80
Футбол. Испания
20:30
Леванте
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.35
П2
3.47
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.54
П2
3.73
Футбол. Франция
21:00
Осер
:
Брест
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.20
П2
3.26
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.31
X
6.00
П2
10.50
Футбол. Англия
23:00
Лидс
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.47
П2
2.90
Футбол. Испания
23:00
Севилья
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.18
П2
3.40
Футбол. Франция
23:00
Ницца
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
6.40
X
5.19
П2
1.47
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
2
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Ростов
0
П1
X
П2

ЦСКА прервал серию поражений в РПЛ, обыграв махачкалинское «Динамо»

Встреча завершилась со счетом 3:1.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА со счетом 3:1 обыграли махачкалинское «Динамо» в домашнем матче 22-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голы забили Энрике Кармо (15-я минута), Матвей Кисляк (21) и Тамерлан Мусаев (71). У проигравших отличился Гамид Агаларов (25). Кармо забил свой первый гол за армейский клуб.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини не смог руководить командой с бровки из-за удаления в матче 21-го тура чемпионата против калининградской «Балтики» (0:1).

ЦСКА прервал четырехматчевую серию поражений в РПЛ и победил в чемпионате впервые с 29 ноября 2025 года, когда обыграл «Оренбург» (2:0). Армейский клуб с 39 очками располагается на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата. Динамовцы набрали 21 очко и идут на 12-м месте.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи сборных, ЦСКА 4 апреля на выезде сыграет с тольяттинским «Акроном», «Динамо» на следующий день примет «Балтику».

ЦСКА
3:1
Первый тайм: 2:1
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
21.03.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Фабио Челестини
Вадим Евсеев
Голы
ЦСКА
Энрике Кармо
(Иван Обляков)
15′
Матвей Кисляк
(Энрике Кармо)
21′
Тамерлан Мусаев
(Данил Круговой)
71′
Динамо Мх
Гамид Агаларов
25′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
10
Иван Обляков
90
Матвей Лукин
79
Кирилл Данилов
31
Матвей Кисляк
37
Энрике Кармо
80′
2
Матеус Рейс
18
Данила Козлов
90′
97
Максим Воронов
9
Лусиано Гонду
63′
20
Матия Попович
6
Дмитрий Баринов
63′
11
Тамерлан Мусаев
Динамо Мх
27
Давид Волк
22
Мохамед Аззи
47
Никита Глушков
77
Темиркан Сундуков
24
Андрес Аларкон
84′
5
Джемал Табидзе
16
Уссем Мрезиг
6
Мехди Мубарик
71
Ян Джапо
70′
19
Кирилл Зинович
10
Джавад Хоссейннеджад
90′
70
Абдулла Ашуров
25
Гамид Агаларов
63′
11
Миро
Статистика
ЦСКА
Динамо Мх
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
15
3
Удары в створ
4
1
Угловые
9
6
Фолы
9
15
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти