ЦСКА прервал серию поражений в РПЛ, обыграв махачкалинское «Динамо»

ЦСКА прервал четырехматчевую серию поражений в РПЛ и победил в чемпионате впервые с 29 ноября 2025 года, когда обыграл «Оренбург» (2:0). Армейский клуб с 39 очками располагается на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата. Динамовцы набрали 21 очко и идут на 12-м месте.