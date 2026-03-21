ЦСКА прервал серию поражений в РПЛ, обыграв махачкалинское «Динамо»

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА со счетом 3:1 обыграли махачкалинское «Динамо» в домашнем матче 22-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе победителей голы забили Энрике Кармо (15-я минута), Матвей Кисляк (21) и Тамерлан Мусаев (71). У проигравших отличился Гамид Агаларов (25). Кармо забил свой первый гол за армейский клуб.
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини не смог руководить командой с бровки из-за удаления в матче 21-го тура чемпионата против калининградской «Балтики» (0:1).
ЦСКА прервал четырехматчевую серию поражений в РПЛ и победил в чемпионате впервые с 29 ноября 2025 года, когда обыграл «Оренбург» (2:0). Армейский клуб с 39 очками располагается на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата. Динамовцы набрали 21 очко и идут на 12-м месте.
В следующем туре, который состоится после паузы на матчи сборных, ЦСКА 4 апреля на выезде сыграет с тольяттинским «Акроном», «Динамо» на следующий день примет «Балтику».
Фабио Челестини
Вадим Евсеев
Энрике Кармо
(Иван Обляков)
15′
Матвей Кисляк
(Энрике Кармо)
21′
Тамерлан Мусаев
(Данил Круговой)
71′
Гамид Агаларов
25′
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
10
Иван Обляков
90
Матвей Лукин
79
Кирилл Данилов
31
Матвей Кисляк
37
Энрике Кармо
80′
2
Матеус Рейс
18
Данила Козлов
90′
97
Максим Воронов
9
Лусиано Гонду
63′
20
Матия Попович
6
Дмитрий Баринов
63′
11
Тамерлан Мусаев
27
Давид Волк
22
Мохамед Аззи
47
Никита Глушков
77
Темиркан Сундуков
24
Андрес Аларкон
84′
5
Джемал Табидзе
16
Уссем Мрезиг
6
Мехди Мубарик
71
Ян Джапо
70′
19
Кирилл Зинович
10
Джавад Хоссейннеджад
90′
70
Абдулла Ашуров
25
Гамид Агаларов
63′
11
Миро
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
