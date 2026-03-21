Игрок «Краснодара» повторил достижение Промеса по результативности в РПЛ

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба сделал дубль в первые 12 минут домашнего матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари Нижний Новгород».
Как сообщает Opta, 32-летний колумбиец стал вторым игроком в РПЛ в XXI веке, забившим больше 10 голов в четырех сезонах подряд.
До колумбийца это удавалось только голландцу Квинси Промесу в составе московского «Спартака» в сезонах 2014/15 — 2017/18 (13, 18, 12 и 15 мячей).
На счету Кордобы 11 голов в нынешнем сезоне РПЛ, в предыдущих трех он забил 14, 15 и 12 мячей.