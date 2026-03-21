Покер Кордобы принес «Краснодару» победу над «Пари НН»

КРАСНОДАР, 21 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над «Пари Нижний Новгород» со счетом 5:0 в домашнем матче 22-го тура Мир — Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Четырьмя забитыми мячами отметился Джон Кордоба (6, 12, 49, 85-я минуты), также в составе краснодарцев отличился Никита Кривцов (70). На 84-й минуте игрок «Пари НН» Даниил Лесовой не реализовал пенальти — его удар отразил Станислав Агкацев.
Как отмечает статистический портал Opta, Кордоба стал вторым игроком в РПЛ в XXI веке, сумевшим забить 10 и более голов в четырех сезонах подряд. Ранее это удавалось только Квинси Промесу.
В текущем сезоне РПЛ на счету Кордобы 13 мячей, он вышел на первое место в списке лучший бомбардиров чемпионата. Последний раз в РПЛ один игрок забивал четыре гола в матче 27 сентября 2025 года. Тогда покер оформил полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков в игре против «Оренбурга» (5:2).
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отдал 14-ю результативную передачу в этом розыгрыше РПЛ, футболисту осталось отдать два ассиста для повторения рекорда по количеству голевых передач за один сезон.
«Краснодар» сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков. «Пари НН» с 20 очками располагается на 13-м месте.
В следующем туре, который пройдет после паузы на матчи сборных, «Краснодар» 4 апреля сыграет в гостях с грозненским «Ахматом», «Пари НН» на следующий день примет «Ростов».
Мурад Мусаев
Алексей Шпилевский
Джон Кордоба
(Жоау Батчи)
6′
Джон Кордоба
(Никита Кривцов)
12′
Джон Кордоба
(Эдуард Сперцян)
49′
Никита Кривцов
(Эдуард Сперцян)
70′
Джон Кордоба
85′
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
66
Дуглас Аугусту
82′
15
Лукас Оласа
87′
59
Артем Хмарин
11
Жоау Батчи
72′
6
Кевин Ленини
7
Виктор Са
25′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
87′
27
Ефим Буркин
88
Никита Кривцов
72′
29
Эльдар Гусейнов
71′
30
Никита Медведев
70
Максим Шнапцев
25
Свен Карич
6
Алекс Опоку Сарфо
40
Олакунле Олусегун
22
Никита Каккоев
29
Лука Веснер Тичич
74′
69
Артем Сидоренко
17
Егор Смелов
79′
3
Юрий Коледин
10
Адриан Бальбоа
61′
24
Эдгардо Фаринья
21
Реналдо Сефас
74′
14
Матвей Урванцев
4
Илья Кирш
61′
88
Даниил Лесовой
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
