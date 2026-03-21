Футбол. Англия
1-й тайм
Эвертон
0
:
Челси
0
П1
3.15
X
3.26
П2
2.50
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Балтика
1
:
Сочи
0
П1
1.09
X
16.70
П2
76.00
Футбол. Германия
1-й тайм
Боруссия Д
0
:
Гамбург
0
П1
1.47
X
4.50
П2
7.50
Футбол. Испания
1-й тайм
Леванте
1
:
Овьедо
0
П1
1.50
X
4.28
П2
8.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Осасуна
0
:
Жирона
0
П1
2.08
X
3.40
П2
3.82
Футбол. Италия
1-й тайм
Милан
1
:
Торино
0
П1
1.90
X
7.13
П2
20.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Тулуза
1
:
Лорьян
0
П1
4.28
X
7.50
П2
76.00
Футбол. Франция
21:00
Осер
:
Брест
П1
2.40
X
3.19
П2
3.50
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Сассуоло
П1
1.31
X
6.00
П2
10.50
Футбол. Англия
23:00
Лидс
:
Брентфорд
П1
2.49
X
3.47
П2
2.90
Футбол. Испания
23:00
Севилья
:
Валенсия
П1
2.35
X
3.18
П2
3.40
Футбол. Франция
23:00
Ницца
:
ПСЖ
П1
6.40
X
5.26
П2
1.45
Футбол. Первая лига
22.03
СКА-Хабаровск
:
Арсенал
П1
2.60
X
3.17
П2
2.86
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Пари Нижний Новгород
0
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Хетафе
2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
3
:
Бернли
1
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Унион Б
0
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Боруссия М
3
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
3
:
Байер
3
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
Вердер
1
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Кремонезе
2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
3
:
Черноморец
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Динамо Мх
1
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Мальорка
1
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Ливерпуль
1
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
2
:
Волга
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Ростов
0
Покер Кордобы принес «Краснодару» победу над «Пари НН»

Встреча завершилась со счетом 5:0.

Источник: РИА "Новости"

КРАСНОДАР, 21 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над «Пари Нижний Новгород» со счетом 5:0 в домашнем матче 22-го тура Мир — Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Четырьмя забитыми мячами отметился Джон Кордоба (6, 12, 49, 85-я минуты), также в составе краснодарцев отличился Никита Кривцов (70). На 84-й минуте игрок «Пари НН» Даниил Лесовой не реализовал пенальти — его удар отразил Станислав Агкацев.

Как отмечает статистический портал Opta, Кордоба стал вторым игроком в РПЛ в XXI веке, сумевшим забить 10 и более голов в четырех сезонах подряд. Ранее это удавалось только Квинси Промесу.

В текущем сезоне РПЛ на счету Кордобы 13 мячей, он вышел на первое место в списке лучший бомбардиров чемпионата. Последний раз в РПЛ один игрок забивал четыре гола в матче 27 сентября 2025 года. Тогда покер оформил полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков в игре против «Оренбурга» (5:2).

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отдал 14-ю результативную передачу в этом розыгрыше РПЛ, футболисту осталось отдать два ассиста для повторения рекорда по количеству голевых передач за один сезон.

«Краснодар» сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков. «Пари НН» с 20 очками располагается на 13-м месте.

В следующем туре, который пройдет после паузы на матчи сборных, «Краснодар» 4 апреля сыграет в гостях с грозненским «Ахматом», «Пари НН» на следующий день примет «Ростов».

Краснодар
5:0
Первый тайм: 2:0
Пари Нижний Новгород
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
21.03.2026, 18:15 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Алексей Шпилевский
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
(Жоау Батчи)
6′
Джон Кордоба
(Никита Кривцов)
12′
Джон Кордоба
(Эдуард Сперцян)
49′
Никита Кривцов
(Эдуард Сперцян)
70′
Джон Кордоба
85′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
66
Дуглас Аугусту
82′
15
Лукас Оласа
87′
59
Артем Хмарин
11
Жоау Батчи
72′
6
Кевин Ленини
7
Виктор Са
25′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
87′
27
Ефим Буркин
88
Никита Кривцов
72′
29
Эльдар Гусейнов
71′
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
70
Максим Шнапцев
25
Свен Карич
6
Алекс Опоку Сарфо
40
Олакунле Олусегун
22
Никита Каккоев
29
Лука Веснер Тичич
74′
69
Артем Сидоренко
17
Егор Смелов
79′
3
Юрий Коледин
10
Адриан Бальбоа
61′
24
Эдгардо Фаринья
21
Реналдо Сефас
74′
14
Матвей Урванцев
4
Илья Кирш
61′
88
Даниил Лесовой
Статистика
Краснодар
Пари Нижний Новгород
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
16
10
Удары в створ
6
3
Угловые
8
3
Фолы
12
11
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Биография Максима Глушенкова: карьера и личная жизнь футболиста
Среди российских футболистов нового поколения фамилия Глушенкова точно находится на вершине списка главных действующих лиц, которые формируют лицо нашего футбола. К 26 годам спортсмен вышел на пик своих возможностей и играет в сильнейшем клубе страны. Биография Максима Глушенкова уже уместила в себя путь от юниора «Чертаново» до наследника Аршавина.
