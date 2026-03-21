Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Лидс
0
:
Брентфорд
0
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.26
П2
2.75
Футбол. Испания
1-й тайм
Севилья
0
:
Валенсия
0
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.00
П2
3.75
Футбол. Франция
1-й тайм
Ницца
0
:
ПСЖ
0
Все коэффициенты
П1
6.62
X
4.40
П2
1.50
Футбол. Италия
1-й тайм
Ювентус
1
:
Сассуоло
0
Все коэффициенты
П1
1.11
X
9.00
П2
27.00
Футбол. Первая лига
22.03
СКА-Хабаровск
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.17
П2
2.86
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Челси
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
4
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Гамбург
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
4
:
Овьедо
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Жирона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
3
:
Торино
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
1
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
3
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Боруссия М
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
3
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Кремонезе
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
3
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
2
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Ростов
0
П1
X
П2

Кордоба — мощь! Колумбиец оформил первый покер в карьере и возглавил гонку бомбардиров РПЛ

Его не остановить.

Источник: РИАМО

«Краснодар» разгромил «Пари НН» в матче 22-го тура РПЛ со счетом 5:0. Четыре из пяти голов оказались на счету нападающего «быков» Джона Кордобы — колумбиец оформил первый покер в карьере.

Как это было

Первый мяч Кордоба забил уже на 6-й минуте — классно замкнул головой навес от Жоау Батчи.

Дубль случился скоро — на 12-й минуте Джон без проблем покатил в пустые ворота после передачи от Никиты Кривцова.

Хет-трика пришлось ждать дольше — Кордоба забил третий гол только на 49-й минуте. Колумбиец здорово подстроился под хитрую передачу Эдуарда Сперцяна.

Opta сообщила, что последний раз болельщики «Краснодара» видели хет-трик девять лет назад: 21 мая 2017 года во встрече против «Томи» (5:1) трижды отличился Федор Смолов.

Однако на этом Кордоба решил не останавливаться и на 85-й минуте оформил покер: обокрал защиту нижегородцев, вышел один на один с Никитой Медведевым и хладнокровно реализовал момент.

Это второй покер в истории «быков»: в 2016-м первый сделал все тот же Смолов — пострадал «Урал» (6:0).

Уже легенда РПЛ

Покер — редкость не только для «Краснодара», но и для всей РПЛ. С 2002-го только десять человек забивали в одной встрече четыре мяча. Кстати, последний случай был совсем недавно — осенью постарался полузащитник «Зенита» Максим Глушенков.

Источник: Спорт-Экспресс

Благодаря четырем голам Кордоба возглавил таблицу бомбардиров РПЛ этого сезона — на его счету теперь 13 мячей. Колумбиец обогнал Брайана Хиля из «Балтики» и Алексея Батракова из «Локомотива». В клубе не скрывают восторгов от игры нападающего.

«Мы все! Покер Джона! Это легендарно!» — указано в социальных сетях «Краснодара».

«Джон — лучший! Он первый игрок в составе “быков”, оформивший покер за последние 10 лет!», — добавили южане позднее.

Сам Кордоба в эфире «Матч ТВ» так прокомментировал свою результативность: «В последнее время заметил, что много трачу энергии на какие-то другие вещи. Когда нахожусь в полной концентрации, то меня на сто процентов тяжело остановить. Я буду так же делать и в будущем».

Позднее колумбиец обратился к болельщикам: «Привет, фанаты! Спасибо за такую поддержку. Вперед, “быки”, давай!».

По итогам 22-го тура «Краснодар» занимает первую строчку в таблице РПЛ — на счету команды Мурада Мусаева 49 очков.

Автор: Артем Белинин

Краснодар
5:0
Первый тайм: 2:0
Пари Нижний Новгород
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
21.03.2026, 18:15 (МСК UTC+3)
Краснодар, 28795 зрителей
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Алексей Шпилевский
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
(Жоау Батчи)
6′
Джон Кордоба
(Никита Кривцов)
12′
Джон Кордоба
(Эдуард Сперцян)
49′
Никита Кривцов
(Эдуард Сперцян)
70′
Джон Кордоба
85′
Нереализованные пенальти
Пари Нижний Новгород
Даниил Лесовой
84′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
66
Дуглас Аугусту
82′
15
Лукас Оласа
87′
59
Артем Хмарин
11
Жоау Батчи
72′
6
Кевин Ленини
7
Виктор Са
25′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
87′
27
Ефим Буркин
88
Никита Кривцов
72′
29
Эльдар Гусейнов
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
70
Максим Шнапцев
25
Свен Карич
6
Алекс Опоку Сарфо
40
Олакунле Олусегун
22
Никита Каккоев
29
Лука Веснер Тичич
74′
69
Артем Сидоренко
17
Егор Смелов
79′
3
Юрий Коледин
10
Адриан Бальбоа
61′
24
Эдгардо Фаринья
21
Реналдо Сефас
74′
14
Матвей Урванцев
4
Илья Кирш
61′
88
Даниил Лесовой
Статистика
Краснодар
Пари Нижний Новгород
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
15
12
Удары в створ
5
3
Угловые
8
3
Фолы
12
12
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
Читать дальше