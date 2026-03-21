Агкацев об отраженных пенальти: «Секреты не раскрываю. Хочу, чтобы так и продолжалось»

Вратарь «Краснодара» отбил удар полузащитника «Пари НН» Даниила Лесового с точки в матче 22-го тура Мир РПЛ (5:0). За свою карьеру Агкацев отразил 11 из 24 пенальти.
— Соперники боятся Агкацева при пенальти?
— Не знаю. Если это так, то хорошо (улыбается).
— Знал, куда будут бить?
— Секреты не раскрываю. Хочу, чтобы так и продолжалось, поэтому не расскажу. Перед пенальти сказал, что я отобью. Очень рад, что так и получилось, — сказал Агкацев.
Источник: «Чемпионат»
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
21.03.2026, 18:15 (МСК UTC+3)
Краснодар, 28795 зрителей
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Алексей Шпилевский
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
(Жоау Батчи)
6′
Джон Кордоба
(Никита Кривцов)
12′
Джон Кордоба
(Эдуард Сперцян)
49′
Никита Кривцов
(Эдуард Сперцян)
70′
Джон Кордоба
85′
Нереализованные пенальти
Пари Нижний Новгород
Даниил Лесовой
84′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
66
Дуглас Аугусту
82′
15
Лукас Оласа
87′
59
Артем Хмарин
11
Жоау Батчи
72′
6
Кевин Ленини
7
Виктор Са
25′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
87′
27
Ефим Буркин
88
Никита Кривцов
72′
29
Эльдар Гусейнов
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
70
Максим Шнапцев
25
Свен Карич
6
Алекс Опоку Сарфо
40
Олакунле Олусегун
22
Никита Каккоев
29
Лука Веснер Тичич
74′
69
Артем Сидоренко
17
Егор Смелов
79′
3
Юрий Коледин
10
Адриан Бальбоа
61′
24
Эдгардо Фаринья
21
Реналдо Сефас
74′
14
Матвей Урванцев
4
Илья Кирш
61′
88
Даниил Лесовой
Статистика
Краснодар
Пари Нижний Новгород
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
15
12
Удары в створ
5
3
Угловые
8
3
Фолы
12
12
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти