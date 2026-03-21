«Балтика» разгромила «Сочи» и вышла на третье место в РПЛ

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Футболисты калининградской «Балтики» одержали крупную победу над «Сочи» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в субботу в Калининграде, завершилась со счетом 4:0. У победителей отличились Александр Филин (12-я минута), Максим Петров (84, с пенальти) и Михаил Рядно (87). Автогол на счету защитника «Сочи» Сергея Волкова (5). В концовке второго тайма сочинцы остались в меньшинстве после удаления Кирилла Заики (90+6).
Как сообщает статистическая служба Opta, «Сочи» получил 13 пенальти в свои ворота в нынешнем сезоне РПЛ, это является повторением рекорда лиги с 2009 года. За время сбора этой статистики так много пенальти за сезон получало только столичное «Торпедо» в сезоне-2022/23. Тогда «автозаводцы» заняли последнее место и вылетели в Первую лигу.
«Балтика» набрала 42 очка и вышла на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» с 9 очками и пятиматчевой серией поражений идет на последнем, 16-м месте. В следующем туре калининградская команда 5 апреля встретится на выезде с махачкалинским «Динамо», а сочинцы днем позже примут казанский «Рубин».
Андрей Талалаев
Игорь Осинькин
Сергей Волков
5′
Александр Филин
(Натан Гассама)
12′
Максим Петров
84′
Михаил Рядно
87′
67
Максим Бориско
23
Мингиян Бевеев
73′
25
Александр Филин
45+3′
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
10
Илья Петров
77
Эльдар Чивич
41′
55′
68
Михаил Рядно
73
Максим Петров
88′
21
Эдуардо Андерсон
15
Тентон Йенне
55′
69
Ираклий Манелов
91
Брайан Александр Хиль
64′
26
Иван Беликов
22
Николай Титков
64′
90
Чиносо Оффор
35
Александр Дегтев
17
Артем Макарчук
27
Кирилл Заика
90+6′
4
Вячеслав Литвинов
84′
3
Александр Солдатенков
19
Александр Коваленко
82
Сергей Волков
61′
45
Франсуа Камано
7
Антон Зиньковский
88′
66
Александр Мециев
10
Мартин Крамарич
78′
8
Михаил Игнатов
9
Захар Федоров
78′
11
Павел Мелешин
16
Максим Мухин
88′
18
Артем Корнеев
Главный судья
Станислав Матвеев
(Россия, Троицк)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
