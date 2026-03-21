«Балтика» разгромила «Сочи» и вышла на третье место в РПЛ

Как сообщает статистическая служба Opta, «Сочи» получил 13 пенальти в свои ворота в нынешнем сезоне РПЛ, это является повторением рекорда лиги с 2009 года. За время сбора этой статистики так много пенальти за сезон получало только столичное «Торпедо» в сезоне-2022/23. Тогда «автозаводцы» заняли последнее место и вылетели в Первую лигу.