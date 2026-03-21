Футбол. Англия
1-й тайм
Лидс
0
:
Брентфорд
0
Футбол. Испания
1-й тайм
Севилья
0
:
Валенсия
0
Футбол. Франция
1-й тайм
Ницца
0
:
ПСЖ
0
Футбол. Италия
1-й тайм
Ювентус
1
:
Сассуоло
0
Футбол. Первая лига
22.03
СКА-Хабаровск
:
Арсенал
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Брест
0
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Челси
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
4
:
Сочи
0
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Гамбург
2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
4
:
Овьедо
2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Жирона
0
Футбол. Италия
завершен
Милан
3
:
Торино
2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
1
:
Лорьян
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Пари Нижний Новгород
0
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Хетафе
2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
3
:
Бернли
1
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Унион Б
0
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Боруссия М
3
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
3
:
Байер
3
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
Вердер
1
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Кремонезе
2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
3
:
Черноморец
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Динамо Мх
1
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Мальорка
1
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Ливерпуль
1
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
2
:
Волга
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Ростов
0
«Балтика» разгромила «Сочи» и вышла на третье место в РПЛ

Футболисты «Балтики» забили четыре мяча «Сочи» и вышли на третье место в РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Футболисты калининградской «Балтики» одержали крупную победу над «Сочи» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в субботу в Калининграде, завершилась со счетом 4:0. У победителей отличились Александр Филин (12-я минута), Максим Петров (84, с пенальти) и Михаил Рядно (87). Автогол на счету защитника «Сочи» Сергея Волкова (5). В концовке второго тайма сочинцы остались в меньшинстве после удаления Кирилла Заики (90+6).

Как сообщает статистическая служба Opta, «Сочи» получил 13 пенальти в свои ворота в нынешнем сезоне РПЛ, это является повторением рекорда лиги с 2009 года. За время сбора этой статистики так много пенальти за сезон получало только столичное «Торпедо» в сезоне-2022/23. Тогда «автозаводцы» заняли последнее место и вылетели в Первую лигу.

«Балтика» набрала 42 очка и вышла на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» с 9 очками и пятиматчевой серией поражений идет на последнем, 16-м месте. В следующем туре калининградская команда 5 апреля встретится на выезде с махачкалинским «Динамо», а сочинцы днем позже примут казанский «Рубин».

Балтика
4:0
Первый тайм: 2:0
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
21.03.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Ростех Арена
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Игорь Осинькин
Голы
Балтика
Сергей Волков
5′
Александр Филин
(Натан Гассама)
12′
Максим Петров
84′
Михаил Рядно
87′
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
23
Мингиян Бевеев
73′
25
Александр Филин
45+3′
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
10
Илья Петров
77
Эльдар Чивич
41′
55′
68
Михаил Рядно
73
Максим Петров
88′
21
Эдуардо Андерсон
15
Тентон Йенне
55′
69
Ираклий Манелов
91
Брайан Александр Хиль
64′
26
Иван Беликов
22
Николай Титков
64′
90
Чиносо Оффор
Сочи
35
Александр Дегтев
17
Артем Макарчук
27
Кирилл Заика
90+6′
4
Вячеслав Литвинов
84′
3
Александр Солдатенков
19
Александр Коваленко
82
Сергей Волков
61′
45
Франсуа Камано
7
Антон Зиньковский
88′
66
Александр Мециев
10
Мартин Крамарич
78′
8
Михаил Игнатов
9
Захар Федоров
78′
11
Павел Мелешин
16
Максим Мухин
88′
18
Артем Корнеев
Статистика
Балтика
Сочи
Желтые карточки
3
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
17
5
Удары в створ
5
2
Угловые
1
1
Фолы
16
18
Офсайды
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Станислав Матвеев
(Россия, Троицк)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти