«Крылья Советов» сыграли вничью с «Рубином» в матче РПЛ

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Футболисты самарских «Крыльев Советов» сыграли вничью с казанским «Рубином» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в воскресенье в Самаре, завершилась со счетом 0:0.
«Крылья Советов» с 21 очком идут на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» (30) располагается на девятой позиции. В следующем туре казанская команда 6 апреля сыграет на выезде против «Сочи», а самарцы двумя днями ранее на выезде встретятся с петербургским «Зенитом».
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
22.03.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Магомед Адиев
Франк Артига
Составы команд
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
2
Кирилл Печенин
5
Доминик Ороз
22
Фернандо Костанца
6
Сергей Бабкин
23
Никита Чернов
47
Сергей Божин
19
Иван Олейников
15
Николай Рассказов
62′
65′
72
Дани Фернандес
77
Ильзат Ахметов
75′
14
Михайло Баньяц
99
Джеффри Чинеду
82′
70
Артем Шуманский
Рубин
38
Евгений Ставер
12
Андерсон Арройо
51
Илья Рожков
5
Игор Вуячич
22
Велдин Ходжа
3
Дениль Мальдонадо
2
Егор Тесленко
43
Жак-Жюльен Сиве
88′
59
Даниил Моторин
14
Далер Кузяев
70′
7
Игнасио Начо Сааведра
11
Назми Грипши
70′
44
Даниил Кузнецов
23
Руслан Безруков
80′
8
Богдан Йочич
Статистика
Крылья Советов
Рубин
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
9
6
Удары в створ
2
2
Угловые
7
1
Фолы
18
10
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
