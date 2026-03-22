Игрок «Локомотива» Руденко: «Посмотрите на мою игру — просто дно. Играю ужасно»

«С чем связываю невызов в сборную? Посмотрите на мою игру в этом отрезке сезона. Играю ужасно. Просто дно. Недоволен собой», — передает слова Руденко корреспондент Sport24 Борис Королев.
В сегодняшнем матче с «Акроном» (5:1) Руденко забил один гол, но до этого он отличался последний раз в матче с «Сочи» в декабре 2025 года (дубль).
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
22.03.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Заур Тедеев
Голы
Локомотив
Сесар Монтес
(Лукас Фассон)
7′
Александр Руденко
(Дмитрий Воробьев)
23′
Зелимхан Бакаев
(Алексей Батраков)
26′
Дмитрий Воробьев
(Артем Карпукас)
28′
Алексей Батраков
(Дмитрий Воробьев)
39′
Акрон
Кевин Аревало
(Дмитрий Пестряков)
13′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
93
Артем Карпукас
7
Зелимхан Бакаев
62′
8
Владислав Сарвели
19
Александр Руденко
79′
74
Даниил Чевардин
83
Алексей Батраков
84′
14
Никита Салтыков
10
Дмитрий Воробьев
63′
27
Николай Комличенко
25
Данил Пруцев
79′
32
Лукас Вера
Акрон
32
Игнат Тереховский
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
22
Артем Дзюба
10
Кевин Аревало
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
72′
81
Никита Базилевский
15
Стефан Лончар
46′
26
Родриго Эшковал
70′
80
Хетаг Хосонов
46′
5
Алекса Джурасович
91
Максим Болдырев
77′
2
Йомар Роча
24
Йонуц Неделчару
47′
6
Максим Кузьмин
Статистика
Локомотив
Акрон
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
18
10
Удары в створ
10
4
Угловые
9
2
Фолы
18
10
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти