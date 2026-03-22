Гасилин о падении Соболева: «Красиво нарисовал, хороший нырок без брызг. Естественно судьи опять на это купились»

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин прокомментировал «нырок» нападающего петербуржцев Александра Соболева в матче 22-го тура РПЛ против московского «Динамо».

Источник: Sport24

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин прокомментировал «нырок» нападающего петербуржцев Александра Соболева в матче 22-го тура РПЛ против московского «Динамо».

Игра прошла в Москве и завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 3:1, а Соболев забил и сделал голевой пас на Максима Глушенкова. В одном из моментов форвард подпрыгнул и упал на газон в своей штрафной площади после контакта с защитником москвичей Роберто Фернандесом.

"Естественно, у нас судьи опять на это купились. Обычно, когда происходит такой нырок, легче поставить фол в другую сторону, даже если этот момент не видели. Я имею в виду результативную ошибку или еще что-то. Соболев красиво нарисовал. Я написал 6.0, это был хороший нырок без брызг.

Если без шуток, то он своим этим действием просто развернул атаку в другую сторону. Все методы хороши. Саша сыграл в плюс для своей команды. Мы над ним в этом моменте посмеялись, а он через 20 минут сделал такую голевую на Глушенкова. Этот гол один из самых красивых в нынешнем чемпионате. Соболев даже в этом моменте сыграл на руку своей команде. Это полезнейшее действие. Может быть в этом эпизоде выиграли бы борьбу и динамовцы бы забили, мы этого не знаем. Поэтому Соболев — красавец! — цитирует Гасилина «Спорт день за днем».

Динамо
1:3
Первый тайм: 1:2
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
22.03.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Ролан Гусев
Сергей Семак
Голы
Динамо
Артур Гомес
(Хуан Хосе Касерес)
37′
Зенит
Джон Джон
22′
Александр Соболев
(Максим Глушенков)
43′
Максим Глушенков
(Александр Соболев)
85′
Составы команд
Динамо
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
2
Николас Маричаль
74
Даниил Фомин
60
Тимофей Маринкин
13
Николя Муми Нгамале
75′
17
Ульви Бабаев
11
Артур Гомес
66′
33
Иван Сергеев
10
Бителло
75′
91
Ярослав Гладышев
70
Константин Тюкавин
78′
14
Эль Мехди Маухуб
57
Давид Рикардо
46′
6
Роберто Фернандес
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
11
Луис Энрике
78
Игорь Дивеев
33
Нино
8
Маркус Вендел
31
Густаво Мантуан
90′
28
Нуралы Алип
14
Джон Джон
32′
66′
6
Ваня Дркушич
10
Максим Глушенков
88′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
87′
9
Джон Дуран
5
Вильмар Барриос
90′
17
Андрей Мостовой
Статистика
Динамо
Зенит
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
9
13
Удары в створ
2
3
Угловые
3
6
Фолы
17
9
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
