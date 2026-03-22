Владелец «Акрона» после 1:5 с «Локомотивом»: «К сожалению, мы вообще ничего не показали»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Реал
0
:
Атлетико
1
П1
3.87
X
3.45
П2
2.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Фиорентина
0
:
Интер
1
П1
17.50
X
5.09
П2
1.27
Футбол. Франция
2-й тайм
Нант
2
:
Страсбур
1
П1
1.56
X
3.55
П2
8.75
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Штутгарт
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Фрайбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Лилль
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
3
:
Гавр
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
0
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
5
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
3
:
Алавес
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Ноттингем Форест
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Лацио
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Зенит
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Шинник
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Сандерленд
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
5
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Енисей
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2

Владелец «Акрона» после 1:5 с «Локомотивом»: «К сожалению, мы вообще ничего не показали»

Владелец «Акрона» Павел Морозов поделился эмоциями после поражения от «Локомотива» в 22-м туре чемпионата России.

Источник: Sport24

Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 5:1 в пользу железнодорожников.

«Очень расстроены игрой и результатом. К судейству сегодня нет вопросов. К сожалению, мы сегодня вообще ничего не показали», — приводит слова Морозова ТАСС.

Локомотив
5:1
Первый тайм: 5:1
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
22.03.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Заур Тедеев
Голы
Локомотив
Сесар Монтес
(Лукас Фассон)
7′
Александр Руденко
(Дмитрий Воробьев)
23′
Зелимхан Бакаев
(Алексей Батраков)
26′
Дмитрий Воробьев
(Артем Карпукас)
28′
Алексей Батраков
(Дмитрий Воробьев)
39′
Акрон
Кевин Аревало
(Дмитрий Пестряков)
13′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
93
Артем Карпукас
7
Зелимхан Бакаев
62′
8
Владислав Сарвели
19
Александр Руденко
79′
74
Даниил Чевардин
83
Алексей Батраков
84′
14
Никита Салтыков
10
Дмитрий Воробьев
63′
27
Николай Комличенко
25
Данил Пруцев
79′
32
Лукас Вера
Акрон
32
Игнат Тереховский
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
22
Артем Дзюба
10
Кевин Аревало
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
72′
81
Никита Базилевский
15
Стефан Лончар
46′
26
Родриго Эшковал
70′
80
Хетаг Хосонов
46′
5
Алекса Джурасович
91
Максим Болдырев
77′
2
Йомар Роча
24
Йонуц Неделчару
47′
6
Максим Кузьмин
Статистика
Локомотив
Акрон
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
18
10
Удары в створ
10
4
Угловые
9
2
Фолы
18
10
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти