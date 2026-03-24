Семак зарабатывает 285 млн рублей в год: опубликованы зарплаты главных тренеров РПЛ

Журналист Иван Карпов опубликовал зарплаты главных тренеров клубов российской Премьер-Лиги.

Источник: ФК "Зенит"/ТАСС

Самым высокооплачиваемым специалистом РПЛ является главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак, который зарабатывает 285 миллионов рублей в год.

На втором месте идет главный тренер московского «Спартака» Хуан Карседо — 189,9 млн рублей, на третьем — рулевой столичного ЦСКА Фабио Челестини — 161,4 млн рублей.

Зарплаты главных тренеров клубов РПЛ:

  1. Сергей Семак («Зенит») — 285 млн рублей/год;
  2. Хуан Карседо («Спартак») — 189,9 млн рублей/год;
  3. Фабио Челестини (ЦСКА) — 161,4 млн рублей/год;
  4. Станислав Черчесов («Ахмат») — 123,6 млн рублей/год;
  5. Мурад Мусаев («Краснодар») — 85,5 млн рублей/год
  6. Михаил Галактионов («Локомотив») — 84 млн рублей/год;
  7. Алексей Шпилевский («Пари НН») — 68,4 млн рублей/год;
  8. Андрей Талалаев («Балтика») — 48 млн рублей/год;
  9. Игорь Осинькин («Сочи») — 42 млн рублей/год;
  10. Джонатан Альба («Ростов») — 39,8 млн рублей/год;
  11. Ролан Гусев («Динамо Москва») — 30 млн рублей/год;
  12. Магомед Адиев («Крылья Советов») — 26,4 млн рублей/год;
  13. Франк Артига («Рубин») — 21,8 млн рублей/год;
  14. Заур Тедеев («Акрон») — 18 млн рублей/год;
  15. Ильдар Ахметзянов («Оренбург») — 18 млн рублей/год;
  16. Вадим Евсеев («Динамо Мх») — 13,8 млн рублей/год.

Узнать больше по теме
Биография Андрея Талалаева: карьера и личная жизнь футбольного тренера
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.
Читать дальше