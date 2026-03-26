Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Турция
:
Румыния
П1
1.45
X
5.08
П2
7.05
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Италия
:
Северная Ирландия
П1
1.30
X
5.84
П2
12.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Уэльс
:
Босния и Герцеговина
П1
1.75
X
3.69
П2
5.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Украина
:
Швеция
П1
3.25
X
3.22
П2
2.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Албания
П1
1.72
X
3.55
П2
5.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Косово
П1
2.27
X
3.13
П2
3.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Дания
:
Северная Македония
П1
1.25
X
6.70
П2
15.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Чехия
:
Ирландия
П1
1.97
X
3.49
П2
4.15

Пресняков-старший: «Спартак» проиграл «Тосно», и меня увезли в реанимацию с инфарктом

Известный музыкант, заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший, которому сегодня исполнилось 80 лет, рассказал в интервью «СЭ», как получил инфаркт.

— Ситуация была критическая?

— Да, едва успели откачать. Это апрель 2018-го. Мой любимый «Спартак» в полуфинале Кубка проиграл по пенальти «Тосно». Поражение принял близко к сердцу — в прямом и переносном смысле. Ну и все, обширный инфаркт. Дальше скорая, десять дней в реанимации, операция. Поставили два стента.

— Ваш «Спартак» и сегодня способен кого угодно до сердечного приступа довести.

— Теперь стараюсь спокойнее реагировать. В чемпионате-то рассчитывать не на что. Какая разница, шестое место займем или четвертое? Если бы за золотые медали боролись, тогда бы, конечно, нервничал, переживал.

А сейчас только матчи с «Зенитом» побаиваюсь смотреть. Пусть ленинградцы не обижаются, но для меня он как красная тряпка. В таких играх волнение зашкаливает, я реально опасаюсь за свое здоровье, поэтому телевизор не включаю. Счет узнаю позже, из интернета. Когда мои побеждают, сдержанно радуюсь. Когда проигрывают, говорю себе: «Ничего страшного».

Беседовал: Александр Кружков