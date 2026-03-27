Прибыль «Краснодара» в 2025 году составила почти 900 миллионов рублей

Как следует из заключения, чистая прибыль «Краснодара» за 2025 год составила 893,7 млн рублей, что более чем в два раза превышает показатель 2024 года (410,2 млн рублей). Выручка действующего чемпиона России за отчетный период составила 5,452 млрд рублей (на 952,9 млн выше, чем годом ранее). При этом от размещения спонсорской рекламы в прошлом году «быки» заработали на 89,9 млн рублей меньше, чем в 2024-м (1,815 млрд рублей против 1,905 млрд рублей).