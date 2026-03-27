Прибыль «Краснодара» в 2025 году составила почти 900 миллионов рублей

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Чистая прибыль футбольного клуба «Краснодар» за 2025 год составила почти 900 миллионов рублей, следует из заключения независимого аудитора о деятельности «быков», которое есть в распоряжении РИА Новости.
«Краснодар» в 2025 году впервые в истории стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). Этот трофей стал первым для клуба с момента создания в 2008 году.
Как следует из заключения, чистая прибыль «Краснодара» за 2025 год составила 893,7 млн рублей, что более чем в два раза превышает показатель 2024 года (410,2 млн рублей). Выручка действующего чемпиона России за отчетный период составила 5,452 млрд рублей (на 952,9 млн выше, чем годом ранее). При этом от размещения спонсорской рекламы в прошлом году «быки» заработали на 89,9 млн рублей меньше, чем в 2024-м (1,815 млрд рублей против 1,905 млрд рублей).
Выручка «Краснодара» от реализации коммерческих прав на трансляции составила 1,199 млрд рублей (в 2024 году было 920,9 млн рублей). Также клуб улучшил показатели по выручке от продажи билетов и абонементов, а также реализации атрибутики — в прошлом году показатели «быков» составляли 519,2 млн рублей, 419,6 млн рублей и 525,1 млн рублей, тогда как в 2024-м цифры были ниже (311,2 млн рублей, 254,06 млн рублей и 340,6 млн рублей соответственно).
В сезоне-2025/26 «Краснодар» после 22 туров занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков. Идущий вторым петербургский «Зенит» отстает на одно очко. В Кубке России «быки» дошли до финала пути РПЛ, где встретятся с московским «Динамо».
