Шилов, перенесший операцию на колене, продлил контракт с «Зенитом»

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Нападающий петербургского «Зенита» Вадим Шилов, который ранее получил повреждение передней крестообразной связки на тренировке и перенес операцию на колене, продлил контракт с командой, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Новое соглашение нападающего с «Зенитом» действует до конца сезона-2030/31.
«Поздравляем Вадима Шилова с новым соглашением, желаем скорейшего возвращения на поле и новых побед вместе с “Зенитом”», — говорится в сообщении клуба.
Шилову 18 лет. 12 августа футболист дебютировал за основную команду «Зенита», выйдя на замену на 66-й минуте матча группового этапа пути РПЛ Кубка России против казанского «Рубина» (3:0). На 84-й минуте он забил свой первый мяч. Всего на его счету восемь игр, в которых он дважды отличился.