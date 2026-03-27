Футбол. Товарищеские матчи
1-й тайм
Россия
1
:
Никарагуа
0
Футбол. Первая лига
28.03
Енисей
:
Уфа
Футбол. Первая лига
28.03
Волга
:
Спартак Кс
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 4:3
Чехия
2
:
Ирландия
2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
4
:
Северная Македония
0
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
3
:
Косово
4
Шилов, перенесший операцию на колене, продлил контракт с «Зенитом»

Повредивший крестообразную связку Шилов продлил контракт с «Зенитом».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Нападающий петербургского «Зенита» Вадим Шилов, который ранее получил повреждение передней крестообразной связки на тренировке и перенес операцию на колене, продлил контракт с командой, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.

Новое соглашение нападающего с «Зенитом» действует до конца сезона-2030/31.

«Поздравляем Вадима Шилова с новым соглашением, желаем скорейшего возвращения на поле и новых побед вместе с “Зенитом”», — говорится в сообщении клуба.

Шилову 18 лет. 12 августа футболист дебютировал за основную команду «Зенита», выйдя на замену на 66-й минуте матча группового этапа пути РПЛ Кубка России против казанского «Рубина» (3:0). На 84-й минуте он забил свой первый мяч. Всего на его счету восемь игр, в которых он дважды отличился.

Футбол. Премьер-лига
04.04
Зенит
:
Крылья Советов
