Первак — о вратарской школе «Краснодара»: «Где-то Агкацев даже лучше Сафонова»

«Из этой сборной России в Европу может уехать Агкацев. Если не брать Батракова и Кисляка, то 100 процентов только он. В “Краснодаре” ни с того ни с сего оказалась сильная вратарская школа. Где-то Агкацев даже лучше Сафонова. Матвей уехал и уехал, а с вратарской позицией краснодарцев ничего не случилось, дырки не оказалось.



За это время “Краснодар” только вырос, а Агкацева в этом большая заслуга. Даже если посмотреть на пенальти, которые он отражает, мне очень нравится, как он реагирует по удару», — сказал Первак «Совспорту».