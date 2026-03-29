Футбол. Первая лига
30.03
Торпедо
:
СКА-Хабаровск
П1
1.87
X
3.45
П2
4.50
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
3
:
Урал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
3
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
Ротор
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2

Футболист «Краснодара» Сперцян пропустит до двух недель из-за травмы

Футболист «Краснодара» Сперцян пропустит до двух недель из-за повреждения.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Футболист «Краснодара» Эдуард Сперцян пропустит одну-две недели из-за травмы, сообщил главный тренер сборной Армении Егише Меликян.

В воскресенье сборная Армении проиграла команде Белоруссии в товарищеском матче в Ереване со счетом 1:2. Сперцян не попал в заявку, ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил, что 25-летний хавбек получил небольшое повреждение.

«МРТ показала, что повреждение не слишком серьезное, через одну-две недели он будет готов играть. Мы просто не хотели рисковать в товарищеском матче. Он очень хотел сыграть, но мы не пошли на это. Он очень важен для нас», — приводит слова Меликяна с пресс-конференции sportaran.com.

Сперцян является капитаном «Краснодара», в текущем сезоне он сыграл 22 матча в составе «быков» в РПЛ, забил 11 голов и отдал 14 передач. Его клуб лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Краснодар» 4 апреля на выезде сыграет против грозненского «Ахмата» в матче 23-го тура чемпионата России. Четыре дня спустя «быки» в Москве встретятся с местным «Динамо» в первом матче финала пути РПЛ Кубка России.

Футбол. Премьер-лига
04.04
Ахмат
:
Краснодар
П1
4.30
X
3.66
П2
1.89
