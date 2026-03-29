Футболист «Краснодара» Сперцян пропустит до двух недель из-за травмы

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Футболист «Краснодара» Эдуард Сперцян пропустит одну-две недели из-за травмы, сообщил главный тренер сборной Армении Егише Меликян.
В воскресенье сборная Армении проиграла команде Белоруссии в товарищеском матче в Ереване со счетом 1:2. Сперцян не попал в заявку, ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил, что 25-летний хавбек получил небольшое повреждение.
«МРТ показала, что повреждение не слишком серьезное, через одну-две недели он будет готов играть. Мы просто не хотели рисковать в товарищеском матче. Он очень хотел сыграть, но мы не пошли на это. Он очень важен для нас», — приводит слова Меликяна с пресс-конференции sportaran.com.
Сперцян является капитаном «Краснодара», в текущем сезоне он сыграл 22 матча в составе «быков» в РПЛ, забил 11 голов и отдал 14 передач. Его клуб лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Краснодар» 4 апреля на выезде сыграет против грозненского «Ахмата» в матче 23-го тура чемпионата России. Четыре дня спустя «быки» в Москве встретятся с местным «Динамо» в первом матче финала пути РПЛ Кубка России.