Соболева признали лучшим игроком «Зенита»

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Нападающий Александр Соболев признан лучшим игроком петербургского «Зенита» по итогам выступлений в феврале и марте, сообщается на сайте футбольного клуба.
За этот период «Зенит» провел шесть официальных матчей: четыре в Российской премьер-лиге (РПЛ) и два — в Кубке России. Соболев принял участие во всех встречах и забил четыре мяча, отличившись в трех матчах подряд впервые с апреля 2023 года. Два его гола стали победными — в кубковой встрече с калининградской «Балтикой» (1:0) и в матче чемпионата против московского «Спартака» (2:0).
Соболеву 29 лет. Он перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года. Всего в текущем сезоне нападающий провел 29 матчей и забил 9 голов.