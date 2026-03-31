Соболева признали лучшим игроком «Зенита»

За этот период «Зенит» провел шесть официальных матчей: четыре в Российской премьер-лиге (РПЛ) и два — в Кубке России. Соболев принял участие во всех встречах и забил четыре мяча, отличившись в трех матчах подряд впервые с апреля 2023 года. Два его гола стали победными — в кубковой встрече с калининградской «Балтикой» (1:0) и в матче чемпионата против московского «Спартака» (2:0).