13:30
Удинезе
:
Комо
16:00
Лечче
:
Аталанта
завершен
Алавес
2
:
Осасуна
2
завершен
Интер
5
:
Рома
2
завершен
Монако
2
:
Марсель
1
завершен
Спартак
2
:
Локомотив
1
завершен
Овьедо
1
:
Севилья
0
завершен
Пиза
0
:
Торино
1
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Кельн
2
завершен
Гавр
1
:
Осер
1
завершен
Лорьян
1
:
Париж
1
завершен
Метц
1
:
Нант
0
завершен
Валенсия
2
:
Сельта
3
завершен
Ротор
3
:
Нефтехимик
1
завершен
Динамо Мх
2
:
Балтика
2
завершен
Унион Б
1
:
Санкт-Паули
1
завершен
Кремонезе
1
:
Болонья
2
завершен
Анже
0
:
Лион
0
завершен
Арсенал
1
:
Факел
2
завершен
Хетафе
2
:
Атлетик
0
Гендиректор «Динамо»: «В судействе не хватает прозрачности. “Зенит” играл с нами в несправедливо хорошем составе»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о судействе в РПЛ.

Источник: Sport24

— Вопрос по судейству — нет ли у вас ощущения недосказанности по отдельным матчам, что важно для всей лиги — в частности, с игрой «Зенит» — «Динамо» (Махачкала). Вы бы хотели, когда есть острый кризис, слышать ВАР-переговоры арбитров, по итогам которых они принимают ключевое решение?

— В целом прозрачности в судействе не хватает. Прозрачности и последовательности. Как пример — мы подошли к матчу с «Зенитом» без ключевого игрока, Рубенса. Обе желтые карточки он получил, по мнению главы судейского корпуса, незаслуженно. А за «Зенит» играл Соболев, который, по решению ЭСК, должен был получить в матче со «Спартаком» вторую желтую карточку, и, соответственно, пропускать матч с нами. То есть мы подошли к матчу ослабленными, а «Зенит» в несправедливо хорошем составе.

— Но вы входите в комитет профессионального футбола…

— Да, но комитет не собирается.

— Почему?

— Не знаю.

— Я к тому, что нет ли у вас инициативы, чтобы по регламенту отменять желтую карточку, если есть соответствующее решение ЭСК.

— Была куча инициатив, был даже переговорный процесс. Но в итоге никаких изменений в судействе мы не увидели. То есть был создан процесс, а нашей целью процесс не является. Нашей целью является результат. К сожалению, инициатива была превращена в процесс.

— Вы имеете ввиду широко известную инициативу РПЛ по улучшению ситуации в судействе.

— Да, — цитирует Пивоваров «РБ Спорт».

Динамо
1:3
Первый тайм: 1:2
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
22.03.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Ролан Гусев
Сергей Семак
Голы
Динамо
Артур Гомес
(Хуан Хосе Касерес)
37′
Зенит
Джон Джон
22′
Александр Соболев
(Максим Глушенков)
43′
Максим Глушенков
(Александр Соболев)
85′
Составы команд
Динамо
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
2
Николас Маричаль
74
Даниил Фомин
60
Тимофей Маринкин
13
Николя Муми Нгамале
75′
17
Ульви Бабаев
11
Артур Гомес
66′
33
Иван Сергеев
10
Бителло
75′
91
Ярослав Гладышев
70
Константин Тюкавин
78′
14
Эль Мехди Маухуб
57
Давид Рикардо
46′
6
Роберто Фернандес
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
11
Луис Энрике
78
Игорь Дивеев
33
Нино
8
Маркус Вендел
31
Густаво Мантуан
90′
28
Нуралы Алип
14
Джон Джон
32′
66′
6
Ваня Дркушич
10
Максим Глушенков
88′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
87′
9
Джон Дуран
5
Вильмар Барриос
90′
17
Андрей Мостовой
Статистика
Динамо
Зенит
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
9
13
Удары в створ
2
3
Угловые
3
6
Фолы
17
9
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
