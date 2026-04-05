Гендиректор «Динамо»: «В судействе не хватает прозрачности. “Зенит” играл с нами в несправедливо хорошем составе»

— В целом прозрачности в судействе не хватает. Прозрачности и последовательности. Как пример — мы подошли к матчу с «Зенитом» без ключевого игрока, Рубенса. Обе желтые карточки он получил, по мнению главы судейского корпуса, незаслуженно. А за «Зенит» играл Соболев, который, по решению ЭСК, должен был получить в матче со «Спартаком» вторую желтую карточку, и, соответственно, пропускать матч с нами. То есть мы подошли к матчу ослабленными, а «Зенит» в несправедливо хорошем составе.