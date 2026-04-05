Умяров — после победы над «Локомотивом»: «Допускаю, что судьи ошибаются не специально»

«Эмоции самые положительные, хоть был не совсем идеальный первый тайм. Мы знали о стандартах “Локомотивом”. Мы во втором тайме перевернули игру.
Судейство — тяжелейшая работа, которая не может проходить без ошибок. Ошибки — это нормально, как и для нашей сферы деятельности. Допускаю, что судьи делают это не специально", — передает слова Умярова корреспондент Sport24 Борис Королев.
Футбол, Премьер-лига, Тур 23
5.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Михаил Галактионов
Голы
Спартак
Эсекиэль Барко
66′
Пабло Солари
(Роман Зобнин)
83′
Локомотив
Сесар Монтес
(Алексей Батраков)
23′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
47
Роман Зобнин
7
Пабло Солари
68
Руслан Литвинов
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
5
Эсекиэль Барко
83
Жедсон Фернандеш
79′
62
Павел Полех
11
Ливай Гарсия
46′
9
Манфред Угальде
90+5′
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
78′
19
Александр Руденко
83
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
58′
72′
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
93
Артем Карпукас
7
Зелимхан Бакаев
68′
27
Николай Комличенко
82′
10
Дмитрий Воробьев
49′
76′
5
Жерзино Ньямси
Статистика
Спартак
Локомотив
Желтые карточки
1
5
Удары (всего)
16
10
Удары в створ
6
4
Угловые
3
3
Фолы
15
14
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
