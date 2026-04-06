Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Лечче
0
:
Аталанта
1
Тереховский — о Дзюбе: «Наш “старший”, можно сказать. С молодых спрашивает вдвойне-втройне»

Голкипер «Акрона» и молодежной сборной России Игнат Тереховский рассказал, какое влияние в раздевалке оказывает опытный нападающий Артем Дзюба.

Источник: Sport24

«Артем для нас — большой пример. Наш “старший”, можно сказать. Опекает нас — меня, Болдырева и Пестрякова. И несет за нас какую-никакую ответственность — но и спрашивает с нас вдвойне-втройне. Поэтому мы не можем где-то сачковать или выйти на тренировку спустя рукава, это сразу будет видно. Мы отдаемся на тренировках по максимуму. И мы очень верим ему, ценим это. Знаете, это уже переросло в большую дружбу.

В нашей компании каждый друг за друга. Мы часто вне поля собираемся, можем поиграть в настолки. Можем активно отдыхать или банально после тренировки пойти вместе поесть. У нас образовался костяк — и все это благодаря Артему. Мы ему очень благодарны и очень это ценим«, — приводит слова Тереховского “Газета.Ru”.

Акрон
1:2
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 23
4.04.2026, 13:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена, 5415 зрителей
Главные тренеры
Заур Тедеев
Фабио Челестини
Голы
Акрон
Артем Дзюба
60′
ЦСКА
Лусиано Гонду
(Матвей Кисляк)
5′
Данил Круговой
(Милан Гайич)
84′
Составы команд
Акрон
32
Игнат Тереховский
71
Дмитрий Пестряков
89
Денис Попенков
6
Максим Кузьмин
5
Алекса Джурасович
22
Артем Дзюба
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
27′
67′
2
Йомар Роча
91
Максим Болдырев
74′
7
Эдгар Севикян
10
Кевин Аревало
67′
15
Стефан Лончар
24
Йонуц Неделчару
40′
80
Хетаг Хосонов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
90+5′
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
9
Лусиано Гонду
90
Матвей Лукин
31
Матвей Кисляк
6
Дмитрий Баринов
37
Энрике Кармо
66′
2
Матеус Рейс
17
Кирилл Глебов
66′
18
Данила Козлов
10
Иван Обляков
73′
11
Тамерлан Мусаев
79
Кирилл Данилов
69′
90′
4
Жоао Виктор
Статистика
Акрон
ЦСКА
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
7
15
Удары в створ
3
4
Угловые
1
5
Фолы
14
18
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти