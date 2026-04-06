КДК РФС рассмотрит оскорбления фанатов «Спартака» в матче с «Локомотивом»

По итогам матча «Ахмат» — «Краснодар» (0:1) будут рассматриваться выход за пределы технической зоны тренера-селекционера «Ахмата» Аделя Сасси, массовые оскорбительные скандирования болельщиков грозненского клуба в адрес главного судьи встречи Антона Фролова, а также удаление футболиста «Ахмата» Исмаэла Силвы Лимы за агрессивное поведение. Футболист приглашен на заседание.