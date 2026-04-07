Бонгонда вылетает в Россию. Он пропустил игру «Спартака» из-за празднований выхода сборной ДР Конго на ЧМ-2026

1 апреля Бонгонда в составе сборной ДР Конго пробился на чемпионат мира-2026. Из-за празднований успеха национальной команды футболист не смог вовремя прибыть в расположение «Спартака». Он пропустил игру 23-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).
«Тео Бонгонда может прибыть в Россию уже сегодня, так как он покинул страну вчера ранним утром специальным рейсом в Париж. При этом задержка возвращения команды на родину произошла не по его вине: президент нашей страны попросил сборную отложить вылет ради большого празднования в честь первого за 52 года выхода на чемпионат мира», — сказал Калемо в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
8 апреля «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге в рамках полуфинала второго этапа Пути регионов FONBET Кубка России.