Футбол. Кубок России
18:00
Крылья Советов
:
ЦСКА
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Бавария
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Арсенал
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Рубин
1
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Милан
0
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Вильярреал
0
Бонгонда вылетает в Россию. Он пропустил игру «Спартака» из-за празднований выхода сборной ДР Конго на ЧМ-2026

Пресс-секретарь Федерации футбола ДР Конго Джерри Калемо сообщил, что вингер «Спартака» Тео Бонгонда возвращается в расположение московской команды.

Источник: Sport24

1 апреля Бонгонда в составе сборной ДР Конго пробился на чемпионат мира-2026. Из-за празднований успеха национальной команды футболист не смог вовремя прибыть в расположение «Спартака». Он пропустил игру 23-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

«Тео Бонгонда может прибыть в Россию уже сегодня, так как он покинул страну вчера ранним утром специальным рейсом в Париж. При этом задержка возвращения команды на родину произошла не по его вине: президент нашей страны попросил сборную отложить вылет ради большого празднования в честь первого за 52 года выхода на чемпионат мира», — сказал Калемо в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

8 апреля «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге в рамках полуфинала второго этапа Пути регионов FONBET Кубка России.

Футбол. Премьер-лига
12.04
Ростов
:
Спартак
