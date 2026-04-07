Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Реал
0
:
Бавария
0
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.65
П2
2.40
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Спортинг
0
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.05
П2
2.12
Футбол. Кубок России
08.04
Динамо
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.65
П2
2.68
Футбол. Лига Европы
08.04
Брага
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.43
П2
2.87
Футбол. Кубок России
08.04
Зенит
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.70
П2
4.19
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
2
:
ЦСКА
5
П1
X
П2

Игнашевич предсказал Батракову и Кисляку проблемы в Европе: «Оба избегают силовых единоборств»

Бывший футболист сборной России, а ныне — тренер Сергей Игнашевич высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова и хавбека ЦСКА Матвея Кисляка в европейские клубы.

Источник: Sport24

— Как вы думаете, кто из пары Батраков/Кисляк ближе к уходу в Европу и почему?

— Бросается в глаза, что оба футболиста избегают силовых единоборств. При малейшем контакте игроки в РПЛ охотно падают, чтобы показать контакт судье. И у футболистов российских топ-клубов это часто срабатывает.

Кисляк и Батраков — талантливые игроки. Но медленный темп РПЛ, который тормозится многочисленными свистками, не способствует быстрой адаптации в ведущих европейских чемпионатах. Им точно понадобится минимум один сезон, чтобы подтянуться к уровню партнеров, — заявил Игнашевич в интервью Odds.ru.

В нынешнем сезоне 20-летний Батраков провел за «Локомотив» 30 матчей, забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. На счету 20-летнего Кисляка «7+8» в 35 играх за ЦСКА.