Игнашевич предсказал Батракову и Кисляку проблемы в Европе: «Оба избегают силовых единоборств»

— Как вы думаете, кто из пары Батраков/Кисляк ближе к уходу в Европу и почему?
— Бросается в глаза, что оба футболиста избегают силовых единоборств. При малейшем контакте игроки в РПЛ охотно падают, чтобы показать контакт судье. И у футболистов российских топ-клубов это часто срабатывает.
Кисляк и Батраков — талантливые игроки. Но медленный темп РПЛ, который тормозится многочисленными свистками, не способствует быстрой адаптации в ведущих европейских чемпионатах. Им точно понадобится минимум один сезон, чтобы подтянуться к уровню партнеров, — заявил Игнашевич в интервью Odds.ru.
В нынешнем сезоне 20-летний Батраков провел за «Локомотив» 30 матчей, забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. На счету 20-летнего Кисляка «7+8» в 35 играх за ЦСКА.