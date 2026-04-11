Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Ахмат
2
П1
X
П2

«Крылья Советов» и «Ахмат» сыграли вничью в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:2.

Источник: Виктор Лунченко / «Крылья Советов»

САМАРА, 11 апреля. /ТАСС/. Футболисты самарских «Крыльев Советов» и грозненского «Ахмата» сыграли вничью со счетом 2:2 в стартовом матче 24-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре.

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Амар Рахманович (5-я минута) и Никита Чернов (70). У гостей отличились Георгий Мелкадзе (10) и Эгаш Касинтура (40, с пенальти).

«Ахмат» набрал 31 очко и занимает 8-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» не могут выиграть в РПЛ четыре матча подряд (два поражения, две ничьи). Команда из Самары с 22 очками располагается на 13-й строчке, находясь в зоне переходных матчей.

В следующем туре «Ахмат» 19 апреля на выезде сыграет с московским «Спартаком». «Крылья Советов» днем ранее в гостях встретятся со столичным ЦСКА.

Крылья Советов
2:2
Первый тайм: 1:2
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
11.04.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Сергей Булатов
Станислав Черчесов
Голы
Крылья Советов
Амар Рахманович
(Максим Витюгов)
4′
Никита Чернов
(Михайло Баньяц)
70′
Ахмат
Георгий Мелкадзе
(Максим Самородов)
10′
Эгаш Касинтура
40′
Составы команд
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
22
Фернандо Костанца
47
Сергей Божин
23
Никита Чернов
15
Николай Рассказов
2
Кирилл Печенин
45+3′
19
Иван Олейников
67′
88′
10
Владимир Хубулов
11
Амар Рахманович
81′
70
Артем Шуманский
26
Джимми Марин
65′
77
Ильзат Ахметов
6
Сергей Бабкин
33′
46′
14
Михайло Баньяц
8
Максим Витюгов
81′
91
Владимир Игнатенко
Ахмат
1
Вадим Ульянов
82
Даниил Хлусевич
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
22
Мехди Заре
5
Клисман Цаке
19
Сергей Пряхин
20
Максим Самородов
45+3′
62′
9
Брайан Мансилья
7
Лечи Садулаев
71′
82′
4
Турпал-Али Ибишев
77
Георгий Мелкадзе
82′
13
Мохамед Конате
37
Папа Амади Гадио
75′
23
Галымжан Кенжебек
90+3′
Статистика
Крылья Советов
Ахмат
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
9
11
Удары в створ
6
3
Угловые
11
4
Фолы
12
18
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
