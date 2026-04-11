Мостовой о Мусаеве: «Он начал речь про мячи и газон. Ему трудно понимать многие вещи. Человек не из футбола. Небольшой комплекс звездной болезни»

«Есть понимание, почему “Краснодар” постоянно жалуется. Я неоднократно говорил, что их главный тренер — человек не из футбола. Ему трудно понимать многие вещи. Он же начал речь про мячи и газон.



Думаю, здесь небольшой комплекс звездной болезни. Все-таки “Краснодар” стал чемпионом в прошлом году. Конечно, все эти постоянные жалобы — глупости какие-то. Ясно, что это часть футбола. Все жалуются. Когда выигрываешь, все нормально. Проигрываешь — все начинают жаловаться. Поле для всех одинаковое, а жалуется проигравшая команда», — сказал Александр Мостовой.