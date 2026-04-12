Лукин получил непростое мышечное повреждение, сообщили в ЦСКА

«На игру против “Сочи” по медицинским показаниям недоступны Игорь Акинфеев и Матвей Лукин. Матвей получил достаточно непростое мышечное повреждение в игре против “Крыльев Советов”. Он проходит курс терапии. В течение ближайших пяти-семи дней будет понятно, на какой срок лечения мы можем ориентироваться. Акинфеев продолжает восстановление после травмы, полученной в игре против “Акрона”, — сказал врач ЦСКА Эдуард Безуглов в видео, опубликованном в Telegram-канале клуба.