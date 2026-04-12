Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Мальорка
0
:
Райо Вальекано
0
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Ротор
1
:
Сокол
0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ростов
1
:
Спартак
1
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Локомотив
0
:
Динамо Мх
0
Футбол. Германия
2-й тайм
Кельн
1
:
Вердер
0
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Торпедо
0
:
Арсенал
0
Футбол. Италия
2-й тайм
Парма
1
:
Наполи
1
Футбол. Англия
2-й тайм
Кристал Пэлас
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Футбол. Англия
2-й тайм
Ноттингем Форест
1
:
Астон Вилла
1
Футбол. Англия
2-й тайм
Сандерленд
1
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Футбол. Франция
18:15
Ницца
:
Гавр
Футбол. Франция
18:15
Тулуза
:
Лилль
Футбол. Англия
18:30
Челси
:
Манчестер Сити
Футбол. Германия
18:30
Штутгарт
:
Гамбург
Футбол. Италия
19:00
Болонья
:
Лечче
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Краснодар
Футбол. Испания
19:30
Сельта
:
Овьедо
Футбол. Германия
20:30
Майнц
:
Фрайбург
Футбол. Италия
21:45
Комо
:
Интер
Футбол. Франция
21:45
Лион
:
Лорьян
Футбол. Испания
22:00
Атлетик
:
Вильярреал
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Бетис
1
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Шинник
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
0
:
Сочи
1
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Сассуоло
1
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Уфа
0
«Сочи» обыграл ЦСКА, прервав шестиматчевую серию поражений в РПЛ

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Футболисты ЦСКА проиграли «Сочи» в домашнем матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась поражением хозяев со счетом 0:1. Гол на 11-й минуте с пенальти забил Мартин Крамарич.

Из-за повреждений матч пропустили вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и защитник команды Матвей Лукин. Впервые с 17 марта на поле вышел защитник армейцев Мойзес, к которому клуб применил наказание дисциплинарного характера вследствие того, что игрок, по информации СМИ, в раздевалке публично усомнился в компетенции главного тренера команды Фабио Челестини.

«Сочи» прервал шестиматчевую серию поражений в РПЛ. Победить в чемпионате России клуб не мог на протяжении 10 встреч. Команда Игоря Осинькина идет на последнем, 16-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. ЦСКА с 42 баллами располагается на пятой позиции.

В следующем туре сочинская команда 17 апреля в гостях сыграет с «Ростовом», а армейцы днем позже на выезде встретятся с самарскими «Крыльями Советов».

ЦСКА
0:1
Первый тайм: 0:1
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
12.04.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Фабио Челестини
Игорь Осинькин
Голы
Сочи
Мартин Крамарич
11′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
3
Данил Круговой
10
Иван Обляков
9
Лусиано Гонду
4
Жоао Виктор
79
Кирилл Данилов
31
Матвей Кисляк
22
Милан Гайич
78′
27
Роберту Барбоза Мойзес
18
Данила Козлов
46′
37
Энрике Кармо
17
Кирилл Глебов
87′
97
Максим Воронов
6
Дмитрий Баринов
68′
11
Тамерлан Мусаев
Сочи
35
Александр Дегтев
62′
3
Александр Солдатенков
4
Вячеслав Литвинов
33
Марсело Алвес
27
Кирилл Заика
16
Максим Мухин
17
Артем Макарчук
46′
82
Сергей Волков
9
Захар Федоров
70′
98
Владимир Ильин
10
Мартин Крамарич
46′
23
Густаво Фуртадо Сантос
77′
8
Михаил Игнатов
69′
7
Антон Зиньковский
19
Александр Коваленко
52′
82′
20
Дмитрий Васильев
Статистика
ЦСКА
Сочи
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
19
12
Удары в створ
7
6
Угловые
12
2
Фолы
8
27
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
