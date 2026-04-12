«Сочи» обыграл ЦСКА, прервав шестиматчевую серию поражений в РПЛ

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Футболисты ЦСКА проиграли «Сочи» в домашнем матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась поражением хозяев со счетом 0:1. Гол на 11-й минуте с пенальти забил Мартин Крамарич.
Из-за повреждений матч пропустили вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и защитник команды Матвей Лукин. Впервые с 17 марта на поле вышел защитник армейцев Мойзес, к которому клуб применил наказание дисциплинарного характера вследствие того, что игрок, по информации СМИ, в раздевалке публично усомнился в компетенции главного тренера команды Фабио Челестини.
«Сочи» прервал шестиматчевую серию поражений в РПЛ. Победить в чемпионате России клуб не мог на протяжении 10 встреч. Команда Игоря Осинькина идет на последнем, 16-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. ЦСКА с 42 баллами располагается на пятой позиции.
В следующем туре сочинская команда 17 апреля в гостях сыграет с «Ростовом», а армейцы днем позже на выезде встретятся с самарскими «Крыльями Советов».
Фабио Челестини
Игорь Осинькин
Мартин Крамарич
11′
49
Владислав Тороп
3
Данил Круговой
10
Иван Обляков
9
Лусиано Гонду
4
Жоао Виктор
79
Кирилл Данилов
31
Матвей Кисляк
22
Милан Гайич
78′
27
Роберту Барбоза Мойзес
18
Данила Козлов
46′
37
Энрике Кармо
17
Кирилл Глебов
87′
97
Максим Воронов
6
Дмитрий Баринов
68′
11
Тамерлан Мусаев
35
Александр Дегтев
62′
3
Александр Солдатенков
4
Вячеслав Литвинов
33
Марсело Алвес
27
Кирилл Заика
16
Максим Мухин
17
Артем Макарчук
46′
82
Сергей Волков
9
Захар Федоров
70′
98
Владимир Ильин
10
Мартин Крамарич
46′
23
Густаво Фуртадо Сантос
77′
8
Михаил Игнатов
69′
7
Антон Зиньковский
19
Александр Коваленко
52′
82′
20
Дмитрий Васильев
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
