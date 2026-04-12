«Всем испанцам буду говорить, что Россия — хорошая страна». Пресс-конференция Карседо

Мы не удовлетворены результатом
— Что сегодня удалось реализовать, а что нет? — первый вопрос главному тренеру «Спартака».
— Непростая неделя, — начал Карседо. — Где-то не хватило энергии. Хорошо, что мы повели в счете, но при первом же заходе соперника в штрафную получили пенальти. Затем создали несколько моментов, но их не реализовали.
Ребята бились до конца и хотели победить. Никто из наших соперников в этом туре не смог выиграть — мы продолжаем борьбу в верхней части таблицы.
— За счет чего Роман Зобнин так раскрылся при вас?
— Роман — наш капитан. С большим опытом, а также настоящий лидер раздевалки. Он может сыграть на разных позициях. Рад, что Зобнин сегодня забил. Правда, потом его пришлось заменить — он почувствовал определенную усталость.
— Что изменилось во втором тайме? Сработали ваши установки?
— Мы хотели победить. В этом и был посыл. В первые 20 минут второго тайма создали три-четыре момента, но не забили. Плюс у соперника появлялись шансы после стандартов. Мы сегодняшним результатом не удовлетворены, но идем дальше.
Матчи посреди недели — нормальный график
— Сказалась ли на подготовке к сегодняшнему матчу дорога в Ростов и игра в Кубке России посреди недели?
— Мы рады, что участвуем в Кубке и прошли дальше. Это нормально для большого клуба — жить в таком графике. Использовали по максимуму время, которое у нас было.
— Как вы готовились к прессингу «Ростова»? Сработала ли ваша тактика с ромбом в центре?
— Мы понимали, как играет «Ростов». Они физически сильны, их тренер делает хорошую работу. Хотели совершать больше подборов, а также чаще переводить мяч с фланга на фланг, но соперник не дал реализовать это в полной мере.
— Знали ли вы раньше Джонатана Альбу? Нравится ли вам, что в РПЛ есть еще один испанец?
— РПЛ — привлекательный чемпионат. Лично я об этой лиге ничего не знал. Однако я знал, что Альба работает здесь. Всем другим испанским тренерам буду говорить, что Россия — хорошая страна и что тут хороший чемпионат. Возможно, в будущем в РПЛ будет больше испанцев.
Джонатан Альба
Хуан Карлос Карседо
Мохаммад Мохеби
42′
Роман Зобнин
(Маркиньос)
8′
1
Рустам Ятимов
78
Дмитрий Чистяков
40
Илья Вахания
8
Алексей Миронов
10
Кирилл Щетинин
9
Мохаммад Мохеби
4
Виктор Мелехин
83′
67
Герман Игнатов
22
Давид Семенчук
63′
66′
3
Умар Сако
7
Роналдо
83′
87
Андрей Лангович
18
Константин Кучаев
57′
62
Иван Комаров
99
Тимур Сулейманов
83′
91
Антон Шамонин
98
Александр Максименко
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
68
Руслан Литвинов
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
40′
18
Наиль Умяров
27
Игорь Дмитриев
46′
7
Пабло Солари
47
Роман Зобнин
55′
97
Даниил Денисов
9
Манфред Угальде
81′
11
Ливай Гарсия
90′
5
Эсекиэль Барко
80′
35
Кристофер Мартинс
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
