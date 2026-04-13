Хоккей
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Акрон
1
:
Динамо
2
Все коэффициенты
П1
11.50
X
4.60
П2
1.35
Футбол. Первая лига
19:45
Факел
:
Родина
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.02
П2
3.86
Футбол. Италия
21:45
Фиорентина
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.20
П2
3.45
Футбол. Англия
22:00
Манчестер Юнайтед
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.52
П2
5.83
Футбол. Испания
22:00
Леванте
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.70
X
2.96
П2
3.10
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Вильярреал
2
П1
X
П2

В пользу «быков»

Спортивный журналист Константин Алексеев — о том, что ничья «Краснодара» и «Зенита» гарантирует огненную развязку в чемпионате.

Источник: Чемпионат.com

Главный матч весны оправдал свою громкую вывеску. По качеству игры, по накалу, по эмоциям зрелище удалось.

Зимой в числе реальных претендентов на золото называли и активный на трансферном рынке ЦСКА, и стабильный «Локомотив», но оба московских клуба пока заваливают вторую часть чемпионата, так что гонка за титулом превратилась в танго для двоих. 24-й тур это еще раз подтвердил: армейцы уступили дома «Сочи», железнодорожники не смогли взять три очка у Махачкалы. Так что предел — борьба за бронзу. Лучшим же станет кто-то из пары «Зенит» — «Краснодар». У этих клубов семь последних золотых наград: шесть у питерцев, одна, зато последняя, — у «быков». Будет и восьмая. Вопрос — у кого?

Очная встреча — важнейшая на финишном отрезке. Четыре очка преимущества «Краснодара»? А может, два в пользу «Зенита»? Огромная разница.

Обычно говорят, что золото добывается в играх с аутсайдерами и середняками. Но в этом году всё может решиться как раз в больших матчах — клубов первой шестерки между собой. В прошлом сезоне питерцы были в этом мини-соревновании четвертыми (минус пять очков от «Краснодара»), в позапрошлом — шестыми (минус шесть от «быков»). Сейчас лидируют. Но в момент, когда могли выйти на первую строчку, споткнулись.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 24, 12.04.2026, 19:30
Зенит
1
Краснодар
1

И ведь всё «Зениту» давалось. Хозяева долгое время атаковали мощнее, моментов создавали больше. Но нынешний «Краснодар» действительно заматерел. Чемпионский титул не позволяет сомневаться в себе. Даже в такой встрече, когда соперник хорош, южане перетерпели давление, а потом начали и сами что-то придумывать. Пара моментов Кривцова не встревожила питерцев — сравнять счет Оласе после скидки Кордобы не мешал никто.

А после удаления Педро уже «быки» оказались ближе к победе — «Зенит» прошел по краю пропасти. Но всё же не свалился в нее.

— Игра, как и ожидалось, получилась боевая, плотная, — отметил после матча тренера «Краснодара» Мурад Мусаев. — Для команд на кону стояло многое. В первом тайме «Зенит» показал хорошее движение, прессинг. Нам было сложно, соперник забил. Далее мы отодвинули игру, второй тайм прошел на половине поля «Зенита». Ждали своего момента — и дождались. Были близки ко второму голу. В целом футболисты проделали отличную работу. Тяжелый график, три выезда подряд. Игра оставила хорошее впечатление у всех, кто ее смотрел. Борьба начинается, самое интересное — впереди.

Стратегически гостевая ничья — больше в пользу «Краснодара». Он сохранил статус-кво — преимущество в одно очко, что гарантирует нам роскошную концовку чемпионата. Ведь «быкам» еще предстоит принимать «Балтику», играть на выезде со «Спартаком» и «Динамо», а «Зениту» — биться в Москве с «Локомотивом» и ЦСКА.

Ждем сумасшедшую развязку сезона.

