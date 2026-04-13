В пользу «быков»

Главный матч весны оправдал свою громкую вывеску. По качеству игры, по накалу, по эмоциям зрелище удалось.
Зимой в числе реальных претендентов на золото называли и активный на трансферном рынке ЦСКА, и стабильный «Локомотив», но оба московских клуба пока заваливают вторую часть чемпионата, так что гонка за титулом превратилась в танго для двоих. 24-й тур это еще раз подтвердил: армейцы уступили дома «Сочи», железнодорожники не смогли взять три очка у Махачкалы. Так что предел — борьба за бронзу. Лучшим же станет кто-то из пары «Зенит» — «Краснодар». У этих клубов семь последних золотых наград: шесть у питерцев, одна, зато последняя, — у «быков». Будет и восьмая. Вопрос — у кого?
Обычно говорят, что золото добывается в играх с аутсайдерами и середняками. Но в этом году всё может решиться как раз в больших матчах — клубов первой шестерки между собой. В прошлом сезоне питерцы были в этом мини-соревновании четвертыми (минус пять очков от «Краснодара»), в позапрошлом — шестыми (минус шесть от «быков»). Сейчас лидируют. Но в момент, когда могли выйти на первую строчку, споткнулись.
И ведь всё «Зениту» давалось. Хозяева долгое время атаковали мощнее, моментов создавали больше. Но нынешний «Краснодар» действительно заматерел. Чемпионский титул не позволяет сомневаться в себе. Даже в такой встрече, когда соперник хорош, южане перетерпели давление, а потом начали и сами что-то придумывать. Пара моментов Кривцова не встревожила питерцев — сравнять счет Оласе после скидки Кордобы не мешал никто.
А после удаления Педро уже «быки» оказались ближе к победе — «Зенит» прошел по краю пропасти. Но всё же не свалился в нее.
— Игра, как и ожидалось, получилась боевая, плотная, — отметил после матча тренера «Краснодара» Мурад Мусаев. — Для команд на кону стояло многое. В первом тайме «Зенит» показал хорошее движение, прессинг. Нам было сложно, соперник забил. Далее мы отодвинули игру, второй тайм прошел на половине поля «Зенита». Ждали своего момента — и дождались. Были близки ко второму голу. В целом футболисты проделали отличную работу. Тяжелый график, три выезда подряд. Игра оставила хорошее впечатление у всех, кто ее смотрел. Борьба начинается, самое интересное — впереди.
Стратегически гостевая ничья — больше в пользу «Краснодара». Он сохранил статус-кво — преимущество в одно очко, что гарантирует нам роскошную концовку чемпионата. Ведь «быкам» еще предстоит принимать «Балтику», играть на выезде со «Спартаком» и «Динамо», а «Зениту» — биться в Москве с «Локомотивом» и ЦСКА.
Ждем сумасшедшую развязку сезона.