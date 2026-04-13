Московское «Динамо» обыграло «Акрон» в матче чемпионата России по футболу

САМАРА, 13 апреля. /ТАСС/. Футболисты московского «Динамо» со счетом 3:2 обыграли тольяттинский «Акрон» в заключительном матче 24-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре.
Забитыми мячами в составе гостей отметились Муми Нгамалё (20-я минута, с пенальти), Артур Гомес (33) и Константин Тюкавин (90+5). У хозяев отличились Стефан Лончар (42) и Жилсон Беншимол (88, с пенальти).
Ворота «Динамо» защищал Игорь Лещук. В последний раз он играл в РПЛ 31 августа прошлого года в игре с махачкалинским «Динамо» (0:1). В заявку на игру не попали бразильские полузащитники Рубенс и Бителло, Тюкавин вышел на поле на 58-й минуте.
«Динамо» набрало 34 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице. «Акрон» не может выиграть в РПЛ восемь матчей подряд (семь поражений, одна ничья). Команда из Тольятти с 22 очками располагается на 12-й строчке.
В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет с «Пари Нижний Новгород», «Акрон» в гостях встретится с казанским «Рубином». Матчи пройдут 18 апреля.
Заур Тедеев
Ролан Гусев
Стефан Лончар
(Артем Дзюба)
43′
Жилсон Тавареш Беншимол
88′
Николя Муми Нгамале
20′
Артур Гомес
(Николя Муми Нгамале)
33′
Константин Тюкавин
(Максим Осипенко)
90+5′
88
Виталий Гудиев
21
Роберто Фернандес
15
Стефан Лончар
22
Артем Дзюба
71
Дмитрий Пестряков
26
Родриго Эшковал
19
Марат Бокоев
45+1′
2
Йомар Роча
64′
80
Хетаг Хосонов
6
Максим Кузьмин
76′
10
Кевин Аревало
5
Алекса Джурасович
64′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
91
Максим Болдырев
76′
81
Никита Базилевский
31
Игорь Лещук
2
Николас Маричаль
7
Дмитрий Скопинцев
11
Артур Гомес
21
Антон Миранчук
55
Максим Осипенко
74
Даниил Фомин
13
Николя Муми Нгамале
58′
15
Данил Глебов
33
Иван Сергеев
58′
70
Константин Тюкавин
57
Давид Рикардо
46′
56
Леон Зайдензаль
87′
60
Тимофей Маринкин
58′
91
Ярослав Гладышев
Главный судья
Игорь Капленков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
